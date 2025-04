MAX revela la primera imagen sobre la serie basada en el universo de 'IT'

Max ha aprovechado este fin de semana para lanzar nuevas imágenes y videos promocionales de los productos audiovisuales que llegarán próximamente a la plataforma de streaming. Una de ella es la serie 'Welcome to Derry', que tendrá tres temporadas y que ha mostrado su primera imagen oficial. En ella se puede apreciar un globo rojo, característico del universo de 'IT', creado por Stephen King en 1986. Esta nueva ficción volverá a contar con Andrés Muschietti en la dirección y protagonizadas por Bill Skarsgård como Pennywise.

Esto sabemos sobre 'Welcome to Derry'

Muschietti ha revelado que cada una de las temporadas tendrá lugar en una fecha distinta, pero las tres estarán localizadas en el pueblo de Derry, localidad en la que ocurren los hechos de 'IT'. La serie, que tiene como nombre 'Bienvenidos a Derry', centrará su primera temporada en 1962, exactamente 27 años atrás de los acontecimientos de la primera parte de la adaptación del realizador nacido en Buenos Aires. La segunda temporada vuelve a retroceder otros 27 años atrás, hasta llegar a 1935, y la tercera, como no puede ser de otra manera, se situará en 1908, exactamente 27 años antes de lo ocurrido en la segunda parte de esta nueva ficción de la plataforma de streaming MAX. Además, el argentino ha estado en contacto con el creador original de las aventuras del terrible Pennywise y ha comentado que el escritor estadounidense ha quedado contento con esta nueva serie sobre su obra: "Realmente informal. He tenido una estrecha relación con Stephen King desde que hice las películas. Él me escribe y yo le respondo. Es un honor para mí, y le considero un amigo. Un día, le escribí y le dije: "Tenemos esta idea, que consiste en desarrollar los interludios en una miniserie que tendrá lugar antes de los acontecimientos de la película", y le encantó. Dijo: "¡Hagámoslo!". Obviamente, a medida que avanzábamos, fuimos mostrándole el trabajo, y aprobó el primer borrador del guion. Luego le mostramos hacia dónde llevaríamos las futuras temporadas de la serie. Confía en nosotros por lo que hicimos con las películas, que le encantaron tanto como al público", ha espetado Muschietti sobre la ficción que llegará en algún punto de este año 2025 a la plataforma MAX.