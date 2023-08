Miriam Díaz-Aroca: «Me gusta asumir el reto de un personaje muy diferente a los que he hecho antes»

Miriam Díaz-Aroca es una de esas caras que nos gusta ver siempre porque transmite tanta vitalidad y alegría que nos recarga siempre de buena energía. Por eso, aunque ahora toca otros registros diferentes a los que nos puede tener acostumbrados, su llegada a «Amar es para siempre» ha sido todo un regalo. Hablamos con ella para LA RAZÓN.

Con una trayectoria como la suya, ¿cómo ha sido llegar a una de las series más emblemáticas de la actualidad?

Mira, no sabes bien el entusiasmo con el que he recibido el hecho de participar en «Amar es para siempre», es como cuando los reyes te han traído todo lo que les has pedido. Ha sido una celebración por todo, por llegar a Atresmedia, por trabajar con Diagonal (Banijay Iberia), la productora y por estar en esta serie que, por cierto, es la preferida de mi madre y, cuando le dije que iba a estar en ella, imagínate la ilusión tan grande que le hizo. Casi me hace más ilusión por ella que por mí. Y luego, el personaje de Elena Santacruz, que es un bombonazo. Pero, sobre todo, si yo destaco algo, es el mimo y el trato de todo el equipo con todos. Es tan intensa la grabación, tanta la dedicación y tan exigentes las horas, que todo eso se compensa con la excelencia en el trato, en el cariño y en el respeto de todos.

Con 12 temporadas más de 2.700 capítulos, aquello ya debe ser como una familia.

¡Y se nota! Y se agradece, porque cuando pasas jornadas tan largas de trabajo intenso y no hay un ambiente agradable todo se hace insufrible. Y más aún en una serie diaria, no en una temporada de ocho o diez capítulos. Eso implica una convivencia y un esfuerzo mayor. Pero llegas aquí y te encuentras con una familia en la que todos están comprometidos al mil por ciento y en la que sientes y vives el cariño y la atención de todos para que nos sintamos lo mejor posible. Así, sólo puedes responder de la misma manera.

¿Cómo ha sido entrar en la piel de Elena Santacruz?

Maravilloso y muy sorpresivo para toda la gente que me conoce, porque normalmente me relacionan con un registro de comedia, de alegría, de desenfado. Lo que sale en la televisión marca mucho al público, aunque ahora esté haciendo también una obra de teatro que es puro drama, pero este género tiene un eco más reducido. Entonces la gente me ve ahora en un personaje que tiene un arco de interpretación muy bonito, porque pasa por muchas vicisitudes, se ve presionada y tiene unas reacciones que sorprenden mucho a la gente. Eso a mí me encanta, porque asumir el reto de un personaje que no tiene nada que ver con la imagen que has mostrado durante mucho tiempo es para mí un regalazo.

La serie es conocida como una escuela de actores, ¿también para usted?

Ya te digo que para cualquier actor es una gran oportunidad estar en «Amar es para siempre» porque, al ser diaria, estás exponiendo tu trabajo constantemente y para los que amamos esto no puede haber nada mejor, pero para los actores más jóvenes es, además, un gran trampolín para mostrar su talento y categoría. Imagínate la cantidad de actores que han pasado por aquí en tantas temporadas. Son muchos los que aquí hicieron sus primeros papeles y ahora los ves en grandes producciones. Es una gran cantera.

¿Cómo está viviendo todo el equipo el rodaje de esta última tanta de capítulos de la serie?

Está siendo todo muy intenso, no sólo por que sea la última tanda de capítulos. Se nota en el ambiente un halo de emoción, de querer que todo salga perfecto, pero también porque el guion está lleno de situaciones, de tramas que se enredan las unas con las otras y a un ritmo muy distinto al de otras temporadas, lo que multiplica la fuerza de los contenidos. El público no se espera lo que se está urdiendo, hay elementos sorpresa en cada trama. Yo me lo estoy pasando increíble, porque disfruto de toda esa intensidad.

¿Se esperaba los cambios a nivel visual de la serie?

Para nada, con los Quevedo, que es mi familia, nos han construido una casa hermosa y luego un atelier que es la envidia de cualquier modisto. Los interiores y los decorados son preciosos, pero es verdad que también estamos grabando mucho en exteriores para dar oxígeno a la serie, porque después de tantos años al aire es normal que haya que dar nuevos espacios visuales para que el público no se canse. Aquí se cuidan todos los detalles con un mimo increíble.

Está dando las claves de por qué esta serie es líder de audiencia.

¿Sabes cuál es la verdadera clave? El amor con el que todos, absolutamente todos, trabajan aquí. Eso hace que sea un producto de mucha calidad porque damos el máximo para que nuestro trabajo sea el mejor y eso, indudablemente, llega a la pantalla. Si «Amar es para siempre» ya tenía mucha audiencia, te puedo decir que va a por más.