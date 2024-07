Netflix adaptará "El niño", la última novela de Fernando Aramburu

Netflixha anunciado esta semana que el reconocido director Mariano Barroso será el encargado de adaptar y dirigir la última novela de Fernando Aramburu, 'El niño'. La noticia ha generado gran expectación, ya que Aramburu es conocido por sus exitosas novelas y sus anteriores adaptaciones cinematográficas.

Mariano Barroso, quien también producirá la película junto a Rafa Portela, expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto: "Estoy encantado de continuar mi relación con Netflix, ahora desde el guion y la dirección de mi próxima película. Trabajar con los equipos de esta casa es una de las mejores experiencias de mi carrera. Adaptar ahora la novela de Fernando Aramburu es un gran reto y un privilegio emocionante".

Por su parte, Fernando Aramburucompartió su satisfacción y el profundo significado personal que tiene para él la historia de 'El niño'. "A lo largo de los años, el accidente de Ortuella me interpeló con fuerza. Sentía como si reclamara un espacio propio en la serie de historias titulada 'Gentes vascas' que yo me propongo contar. El proyecto de adaptación al cine por parte de Netflix me complace sobremanera y al mismo tiempo me afianza en el convencimiento de que los niños fallecidos en aquella tragedia de 1980 merecen un lugar digno en nuestra memoria", comentó Aramburu.

La novela 'El niño' narra la historia de Nicasio, un octogenario que cada jueves visita la tumba de su nieto en el cementerio de Ortuella. Su nieto fue una de las víctimas de la trágica explosión de gas que ocurrió en un colegio en octubre de 1980. Este suceso conmocionó al pueblo vasco y a toda España, dejando una profunda huella en las vidas de muchas familias. A través de la perspectiva de Nicasio, la historia explora cómo la tragedia afectó y transformó a las familias involucradas, proporcionando un viaje emocional y una profunda exploración psicológica de sus personajes. La adaptación cinematográfica buscará plasmar la intensidad y la emotividad de la novela, ofreciendo una mirada conmovedora sobre el dolor y la resiliencia humana.

Cartel de la serie Patria HBO

'El niño' se suma a la lista de adaptaciones de las obras de Fernando Aramburu. Anteriormente, sus novelas 'El trompetista del Utopía', adaptada bajo el título "Bajo las estrellas" en 2007, y 'Ávidas pretensiones', adaptada como "La manzana de oro" en 2022, también fueron llevadas al cine. No obstante, su mayor éxito hasta la fecha ha sido "Patria", que fue adaptada en una serie que recibió elogios tanto de la crítica como del público. Con la dirección de Mariano Barroso, conocido por trabajos como "La línea invisible" y "Los Farad", la adaptación de "El niño" por Netflix se perfila como un proyecto de alto calibre que promete rendir homenaje a las víctimas de la tragedia de Ortuella y explorar las complejidades de la memoria y el dolor a través del cine.