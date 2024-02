Netflix anuncia la fecha del estreno de la última temporada de "Umbrella Academy"

Netflix ya ha puesto fecha a la entrega de la cuarta y última temporada de la saga de "Umbrella Academy". La fecha escogida es el próximo 8 de agosto, donde podremos comprobar el desenlace de la serie de hermanos superhéroes tras lo acontecido en la tercera que acabó con mucho misterio sobre su futuro.

Para informar de la fecha, las cuentas sociales oficiales de "Umbrella Academy" ofrecieron un adelanto de los personajes, y cada uno de los hermanos recibió su propio póster promocional. Los personajes entran en la imagen cuando son niños y salen de ella cuando son adultos. Tres temporadas de la serie de fantasía escrita por Gerard Way ya se han emitido en la plataforma de streaming a partir de 2019.

Recordemos que la trama sigue a una familia de hermanos adoptados, que fueron bienvenidos en la vida y el hogar de un multimillonario legendario. Sin embargo, no era una vida normal, ya que los niños fueron criados para "salvar el mundo". Viajando a través del tiempo, con superpoderes para acompañar sus viajes, los hermanos ahora adultos han sido responsables de resolver misterios y capear la agitación global.

Se confirma que la temporada 4 será la última temporada de la serie. Se ha confirmado que los actores principales Elliot Page , Tom Hopper , Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman , Aidan Gallagher, Justin H. Min, David Castañeda y Ritu Arya regresarán para la última temporada. En la tercera temporada, (aviso de spoilers), los hermanos habían perdido sus poderes. "Honestamente, me gusta mucho el hecho de que no tengamos poderes porque The Umbrella Academy nunca se trató realmente de los poderes", dijo Castañeda aa la publicación "People" . "El poder era solo un pequeño condimento para [el programa], [esta temporada] se ha reducido y se ha vuelto mucho más acerca de, 'Miremos a estas personas que realmente amamos bromear entre nosotros'".