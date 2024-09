La tercera entrega de "El joven Sheldon" llegará en octubre a Warner TV

Warner TVtrae de vuelta a sus pantallas la tercera temporada de "El joven Sheldon", la popular serie que explora la infancia del icónico personaje Sheldon Cooper, conocido por su rol en "The Big Bang Theory". La nueva entrega se estrenará el lunes 14 de octubre a las 16:50 horas con un doble episodio y se emitirá regularmente todos los lunes a la misma hora. Además, los capítulos estarán disponibles bajo demanda en Warner TV Now tras su emisión en el canal.

Creada por Chuck Lorre y Steven Molaro, responsables del éxito de "The Big Bang Theory", "El joven Sheldon" ofrece una visión profunda y humorística de los primeros años de Sheldon Cooper, un niño prodigio con un intelecto extraordinario y habilidades sociales limitadas. La serie está protagonizada por Iain Armitage, quien interpreta al joven Sheldon, mientras que Jim Parsons, quien dio vida al personaje adulto en la serie original, participa como productor y narrador.

Ambientada en el este de Texas a finales de los años 80, la serie muestra los desafíos que enfrenta Sheldon al crecer en un entorno dominado por la religión y el fútbol americano, donde ser un amante de las matemáticas y la ciencia no es precisamente común. A través de su perspectiva única, la serie no solo revela las dificultades del pequeño genio para adaptarse a su entorno, sino también los esfuerzos de su familia por entender y adaptarse a su particular forma de ver el mundo.

Además de Iain Armitage, el reparto de "El joven Sheldon" incluye a Zoe Perry como Mary, la madre de Sheldon; Lance Barber como George Sr., su padre; Montana Jordan como Georgie, su hermano mayor; Raegan Revord como Missy, su hermana gemela; y Annie Potts como la entrañable Meemaw, su abuela. Juntos, dan vida a una familia que enfrenta los altibajos de convivir con un niño cuya brillantez y peculiaridad desafían las normas establecidas.

La tercera temporada consta de 21 capítulos que continuarán explorando la evolución de Sheldon y su familia. Con su tono humorístico y entrañable, "El joven Sheldon" se ha consolidado como una de las comedias más queridas de la televisión. La tercera temporada promete seguir captando la atención de los usuarios con su mezcla de ingenio, ternura y momentos que reflejan la complejidad de crecer siendo diferente en un mundo que no siempre está listo para entenderte.