Permiso para abordar el viaje final de la U.S.S. Discovery

Star Trek es una franquicia eterna, sorprendentemente, incluso para su creador, Gene Roddenberry, que llegó a ser testigo póstumo del estreno de «Deep Space Nine», estrenada en 1993, dos años después de su muerte. Por eso la llegada de series de televisión como «Picard», «Strange New Worlds» o «Discovery», siempre es una gran noticia para los trekkies, y aquellos que se sientan por primera vez en el puente de una nave estelar de la Federación. SkyShowtime acaba de estrenar la quinta y última temporada de la aventura de la nave estelar clase Crossfield, U.S.S Discovery, una de las apuestas más ambiciosas de la saga y que ha conseguido afianzar un elevado número de espectadores fieles.

Nuevos y viejos amigos

Por supuesto es imposible plantear siquiera la idea de guion si no atendemos a una trama general, por supuesto, con algún spoiler. En las últimas cuatro temporadas la Discovery se ha enfrentado con un gran traición desde el puente de mando, ha explotado las infinitas posibilidades de su mejorado motor de esporas sin perder el de curvatura, y en un salto épico ha abandonado su línea temporal para plantarse en el siglo 32 para salvaguardar a la humanidad. También hubo tiempo para primeros contactos, sin olvidar el fantástico crossover para asentar la nueva nave insignia de la franquicia,«Star Trek: Strange New Worlds». Pero aquí seguimos, después de que la comandante Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) haya conseguido hacerse capitana de la nave con su «lets fly» y que ha formado a su alrededor un equipo irrepetible que se reunirá para esta última entrega. La sinopsis oficial habla de que la tripulación «trata de resolver un misterio que les enviará en una épica aventura a través de la galaxia para encontrar un antiguo poder cuya existencia se ha ocultado deliberadamente durante siglos. Pero hay otros a la caza también... Peligrosos enemigos que están desesperados por hacerse con el premio para ellos mismos y no se detendrán ante nada para conseguirlo». Así, volverán a tomar los mandos un dubitativo Saru (Doug Jones) que se debate entre su amor por Michael y la Discovery, o convertirse en un embajador para pasar más tiempo con su historia de amor. Sigue al pie de ingeniería el comandante Paul Stamets (Anthony Rapp), ya plenamente liberado de un motor de esporas que no hemos visto en cuatro de los ocho capítulos, y que le planteará la duda sobre el legado que quiere dejar. Alegría también por la vuelta de Sylvia Tilly (Mary Wiseman), que nos dejó en la cuarta temporada para dar clases en la Academia de la Flota con su particular manera de ver la vida, y con, al menos, un tercer cambio de estilo capilar. La salud mental y física seguirá en manos del doctor Hugh Culber (Wilson Cruz), y tampoco podremos dejar de ver el tira y afloja de Burnham con Cleveland «Book» Booker (David Ajala), que sigue pagando por sus errores pasados. Aparte del resto del puente de mando, seguiremos con la reciente incorporación de Blu del Barrio como la joven Adira que ya encuentra su sitio alejada de Gray (Ian Alexander). Entre las nuevas incorporaciones Callum Keith Rennie como el capitán Rayner, opuesto a Burnham y que aportará dinámica a la trama.

El «fumador» particular de «Discovery», el doctor Kovich(David Cronenberg) irrumpe al principio de esta temporada, que sucede dos años después del final de la cuarta entrega, para embarcarse en una búsqueda secreta de una reliquia muy poderosa al más puro estilo Indiana Jones y con tintes que van desde el desierto de «Mad Max», o incluso «Dune», a tintes (peligrosamente) de Star Wars y «Doctor Who». Los cuatro primeros episodios no escatiman en descubrimientos de nuevos y sorprendentes mundos y también incide en el elemento distintivo de profundizar en las historias personales que nacen de la interrelación de los personajes por los pasillos de la nave. Dos astutos ladrones roban casi sin querer algo que todos quieren.L’ak y Moll, interpretados por Elias Toufexis y Eve Harlow, respectivamente, son dos futuristas Bonnie y Clyde que encontrarán siempre maneras nuevas de zafarse de la Federación. También se mantiene la línea de la trama que nace del viaje al futuro de la Discovery y que trata de recuperar el antiguo esplendor de la Federación sumando cada vez más planetas y razas a su causa. Ojo a la presidenta de la Tierra Unida, interpretada por la demócrata de Georgia y declarada trekkie, Stacey Abrams. A pesar de la producción impecable y de la dirección espectacular de Olatunde Osunsanmi, la serie repite la fórmula que funciona, aunque también peque de que no llegará a trascender, precio a pagar por lo desigual de las temporadas. Pero «Star Trek Discovery» ha conseguido reunir lo mejor del universo de la saga.

El futuro de Star Trek ya está aquí: año 2026

►No sabemos lo que le queda a «Stranger New Worlds», y «Picard» y «Discovery» acaban de dejarnos huérfanos de Flota Estelar. Pero pronto pasará. Uno de los programas que los fanáticos deben esperar es «Starfleet Academy», que ofrecerá en 2026 un vistazo al mundo de la famosa escuela para aquellos que quieran ir con valentía a donde ningún hombre ha llegado antes. Se trata de un proyecto ambicioso y tendrá el set más grande jamás creado para un programa de televisión de la saga.