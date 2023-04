Los protagonistas de 'Yellowstone' Ryan Bingham y Hassie Harrison confirman su romance fuera de la pantalla: "Te amo, vaquero"

No es la primera vez, desde luego, que un romance salta de la ficción al mundo real: Los actores Ryan Bingham y Hassie Harrison, coprotagonistas de 'Yellowstone', han confirmado que son nueva pareja.

El miércoles, las estrellas de la serie de la plataforma SkyShowtime anunciaron por Instagram su romance fuera de la pantalla; Bingham compartió una foto de él y Harrison besándose, ambos vestidos de idéntica manera, frente a una gran hoguera de rastrojos.

El mensaje de él era conciso y poético: "Más que una chispa", escribió bajo la romántica imagen de ambos, acompañando las palabras con el emoji de una llama de fuego. La propia actriz respondía a su flamante novio en la misma publicación haciendo un guiño a 'Yellowstone': "Te quiero, vaquero".

Bingham, un músico ganador del Grammy, que ha lanzado seis álbumes de estudio hasta la fecha, tiene tres hijos con su ex esposa Anna Axster, con quien estuvo casado durante 12 años hasta 2021. Harrison anteriormente salió con el ex alumno de 'One Tree Hill', Austin Nichols, hasta 2020.