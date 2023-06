¿Por qué HBO Max le está vendiendo series a Netflix?

A simple vista, las plataformas de streaming pueden parecer compartimentos estancos llenos de contenido exclusivo que sólo se puede ver en los servicios propietarios de cada película o serie. Nada más lejos de la realidad, la situación no es tan estricta. Muchas películas y series están disponibles en varias plataformas a la vez. Por ejemplo, 'Spider-Man: Homecoming' se puede ver en Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+. Por lo tanto, las exclusividades son limitadas. Y la situación está a punto de cambiar nuevamente.

El catálogo está en venta. Como es sabido, el archivo de Warner ha experimentado algunas turbulencias en los últimos meses. HBO Max ha comenzado a eliminar series y películas de su catálogo para reducir costos, incluyendo regalías que debían pagar a los creadores. Series muy conocidas como 'Westworld' y otras como 'The Nevers', 'Love Life', 'Minx', además de gran parte de la sección de animación y 200 episodios de 'Barrio Sésamo', desaparecieron de la plataforma.

Pero no desaparecen por completo. Tienen una nueva vida. Son recicladas. 'Westworld', quizás la serie más popular entre las que desaparecieron del catálogo de HBO, ha encontrado una segunda vida en plataformas como Tubi y Roku. Por ejemplo, Tubi lanzó 14 canales de video bajo demanda gratuitos con contenido de Warner Bros. Discovery, y 'Westworld' se encuentra en uno de ellos, junto con otras series como 'Raised by Wolves' o 'The Nevers'. En otras palabras, Warner puede eliminar series de su catálogo de HBO, pero está claro que aún desea que se exhiban.

En relación a Netflix. Al hilo de esta tendencia, según el portal especializado Deadline, HBO está vendiendo algunos de los títulos de su catálogo a su rival, Netflix. Esto representa un paso más allá de cederlos a plataformas gratuitas que dependen de la publicidad, ya que sería la primera vez que las series de HBO se verían en una plataforma de video bajo demanda rival. La primera serie en hacer este recorrido es la comedia de Issa Rae, 'Insecure' (que sigue disponible en su totalidad en HBO Max en España), que concluyó en diciembre de 2021.

Y habrá más. Según Deadline, 'Insecure' es sólo el comienzo de una decisión que aparentemente no fue aprobada por todos los ejecutivos de HBO, ya que entienden que están poniendo en almoneda su catálogo y que podría interpretarse como una rendición ante rivales más poderosos. No obstante, no es una cesión exclusiva, ya que 'Insecure' seguirá estando disponible en Max. La serie, por tanto, tendrá dos hogares.