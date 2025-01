Qué ha sido de Paz Vega, la actriz que hacía de Laura en "7 vidas"

Paz Vega, nacida en Sevilla en 1976, es una de las figuras más destacadas del cine y la televisión española. Tras más de dos décadas de carrera, la actriz, modelo y desde hace unos meses directora vuelve a ser noticia gracias a su debut detrás de las cámaras con "Rita", un largometraje que le ha valido una nominación al Premio Goya a la Mejor Dirección Novel. Este reconocimiento supone un hito en su carrera y marca su regreso a los Goya, 24 años después de ganar la estatuilla a Mejor Actriz Revelación por "Lucía y el sexo" (2001).

La actriz andaluza comenzó su trayectoria en la televisión española con papeles en series emblemáticas como "Más que amigos" (1997) y "Compañeros" (1998). Sin embargo, su consagración llegó con "7 vidas" (1999), donde interpretó a Laura durante 63 episodios. La serie de Telecinco, que se convirtió en un clásico de la televisión nacional, fue el trampolín que la catapultó al cine al igual que otros compañeros de reparto: Carmen Machi, Javier Cámara, Amparo Baró, Gonzalo de Castro, Santi Rodríguez o Blanca Portillo . En 2001, protagonizó "Lucía y el sexo", de Julio Medem, una película que no solo le otorgó reconocimiento nacional, sino también internacional. Ese mismo año, estuvo nominada al Goya como Mejor Actriz Principal por "Sólo mía". A partir de entonces, su carrera despegó, alternando proyectos en España y en el extranjero. En 2004, debutó en Hollywood con "Spanglish", dirigida por James L. Brooks, donde compartió pantalla con Adam Sandler. Desde entonces, participó en producciones internacionales como "The Spirit" (2008), "Grace of Monaco" (2014), y "Rambo V: Last Blood" (2019), consolidándose como una actriz de renombre global.

La actriz y ahora directora Paz Vega Alberto Díaz Festival de Cine de Huelva

Por otra parte, a sus 49 años, Paz Vega ha dado un giro a su carrera con su debut como directora. "Rita", estrenada el pasado mes de octubre de 2024 tras su presentación en el Festival Internacional de Cine de Locarno, aborda un tema tan delicado como la violencia machista desde el punto de vista de una niña. Ambientada en Sevilla durante el verano de 1984, la película sigue la historia de dos hermanos, Rita y Lolo, y retrata una época marcada por desafíos sociales y familiares. "Es una historia que habla de amor, de hermandad, de familia y de muerte, en un tiempo y una época que no volverán. Es una película que apela a la nostalgia", explicó Paz Vega en una entrevista en 2024.

Paz Vega en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

Con esta cinta, escrita y dirigida por ella, la sevillana opta al Goya a Mejor Dirección Novel, un galardón que podría significar su segundo gran reconocimiento en la gala del cine español. La ceremonia de los Goya, que se celebrará el próximo 8 de febrero, será el escenario del reencuentro de Paz Vega con la academia que la vio triunfar 24 años atrás. Su nominación no solo celebra su talento como actriz y directora, sino también su capacidad de reinventarse en una industria cambiante. Sin duda alguna, Paz Vega continúa demostrando que, ya sea delante o detrás de la cámara, su presencia en el mundo del séptimo arte sigue siendo tan relevante como inspiradora.