El novio de Taylor Swift, estrella en la secuela de este clásico de comedia de Adam Sadnler

Han pasado casi tres décadas desde que "Happy Gilmore" se estrenó y se convirtió en un clásico de la comedia deportiva. Finalmente, los rumores sobre una secuela se han confirmado. Adam Sandler, protagonista y creador de la cinta original, compartió en sus redes sociales un breve teaser de "Happy Gilmore 2" para celebrar las festividades publicado en la cuenta oficial de Netflix. Acompañado del mensaje: "Feliz Janucá. Feliz Navidad. Felices Fiestas. ¡Y Happy Gilmore a todos!", el video de 33 segundos muestra a Sandler retomando su icónico papel en el campo de golf.

Esto es lo que sabemos de la secuela

El avance también revela el regreso de Julie Bowen como Virginia Venit y Christopher McDonald como Shooter McGavin, además de la participación especial de Travis Kelce, estrella de la NFL. Según ha trascendido, "Happy Gilmore 2" ya terminó su rodaje y está en proceso de postproducción. Aunque no hay una fecha de estreno definitiva, Sandler mencionó que la película podría estar lista para julio de 2025. "El 4 de julio no, pero estamos intentando que esté lista para julio", declaró el actor, dejando abierta la posibilidad de algún retraso. Entre las sorpresas de la secuela, se encuentra la participación de Kyle Newacheck como director. Newacheck, conocido por su trabajo en "Stranger in the Woods" y "Criminales en el mar" (también de Netflix), toma el relevo de Dennis Dugan, quien dirigió la película original y ahora funge como productor ejecutivo. Tim Herlihy, coescritor de la primera entrega, regresa para trabajar en el guion junto a Sandler. "Happy Gilmore 2" promete una combinación de nostalgia y frescura, con un elenco que incluye no solo a los actores originales como Ben Stiller, sino también a nuevas caras como Bad Bunny, Margaret Qualley, Nick Swardson y Kid Cudi.

La trama original seguía a Happy Gilmore, un jugador de hockey venido a menos que encuentra en el golf una oportunidad inesperada para triunfar y cambiar su vida. La secuela, producida bajo el contrato de 250 millones de dólares de Sandler con Netflix, promete explorar nuevas facetas del entrañable personaje mientras mantiene el humor irreverente que cautivó al público en 1996. Netflix, que lanzó el teaser, también confirmó que el filme se estrenará en su plataforma, reforzando su compromiso con el contenido original y con el público de Sandler, uno de sus mayores activos.