Ricky Gervais regresa a la animación con ‘Alley Cats’, su nueva serie para Netflix

Netflix ha confirmado la producción de ‘Alley Cats’, una comedia animada para adultos creada y protagonizada por Ricky Gervais. La serie, compuesta por seis episodios de 15 minutos, se estrenará en la plataforma a lo largo de 2026.

La ficción seguirá las aventuras de un grupo de gatos callejeros británicos que buscan compañía mientras reflexionan sobre las dificultades de la vida cotidiana. Con humor ácido y mirada social, estará “cargada del estilo inconfundible de Gervais”, según adelanta la plataforma.

El reparto de voces contará con Diane Morgan, Tom Basden, Kerry Godliman, Andrew Brooke, David Earl, Jo Hartley, Natalie Cassidy y Tony Way, todos ellos referentes de la comedia británica.

Será el primer proyecto animado de Gervais en más de una década, tras el éxito de 'The Ricky Gervais Show' en HBO y Channel 4. “Interpreto a una criatura gorda, perezosa, grosera y con colmillos, que no es tan lista ni valiente como cree. Todo un reto”, ironizó el propio cómico.

La producción corre a cargo de Derek Productions junto a Blink Industries, con animación dirigida por Elliot Dear y diseño de producción de Tang Heng (Kung Fu Panda). Gervais ejercerá además como productor ejecutivo junto a Steven Hamilton Shaw.