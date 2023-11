La serie "Masters of the Air", de Steven Spielberg y Tom Hanks, ya tiene tráiler

Apple TV+ ha revelado el anticipado avance de su serie limitada de nueve episodios, "Masters of the Air", con los renombrados productores ejecutivos Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman al frente, y el guion a cargo de John Orloff. La serie, que cuenta con un elenco estelar encabezado por Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, y otros talentosos actores, hará su debut global en Apple TV+ el viernes 26 de enero de 2024, con los dos primeros episodios, seguidos de uno nuevo cada viernes hasta el 15 de marzo de 2024.

Basada en el libro de Donald L. Miller, "Masters of the Air" narra la valiente historia del 100º Grupo de Bombardeo, también conocido como el "Bloody Hundredth", durante sus arriesgadas misiones de bombardeo sobre la Alemania nazi. La serie se centra en los desafíos que enfrentaron estos hombres a 25,000 pies de altura, desde las condiciones climáticas extremas hasta el terror del combate. La exploración del precio psicológico y emocional que pagaron estos jóvenes al contribuir a la caída del Tercer Reich de Hitler es el núcleo emocional de "Masters of the Air".

Producida por Apple Studios, la serie cuenta con la experiencia de Spielberg a través de Amblin Television, así como con Hanks y Goetzman para Playtone en roles de producción ejecutiva. El equipo creativo también incluye a Darryl Frank, Justin Falvey, Steven Shareshian, John Orloff, Graham Yost, Anna Boden, Ryan Fleck, Cary Joji Fukunaga, Dee Rees y Tim Van Patten en diversos roles de producción y dirección. "Masters of the Air" se erige como un impresionante logro cinematográfico, capturando la magnitud histórica de la Segunda Guerra Mundial, desde pintorescos campos ingleses hasta cruentos campos de prisioneros de guerra alemanes.