Stephen Colbert aplaude el regreso de Jimmy Kimmel: "Nuestra larga pesadilla nacional ha terminado"

Jimmy Kimmel ha recuperado su programa después de que la cadena estadounidense ABC (propiedad de Walt Disney Company) cancelara su 'Jimmy Kimmel Live!' por incluir su opinión personal en un monólogo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Tras conocerse la noticia, Stephen Colbert celebró la reaparición de su compañero durante la emisión de su late show en la CBS, que no tendrá la misma suerte que el conductor nacionalizado italiano, pues dejará de emitirse en mayo de 2026.

El comunicado de ABC se dio a conocer unas horas antes de la grabación de 'The late show with Stephen Colbert' y el conductor, que ya se había sumado al apoyo hacia Kimmel de otros presentadores como Jimmy Fallon, no quiso dejar pasar la oportunidad de comenzar contando esta "buena noticia".

"Bueno, solo unas horas antes de grabar esta transmisión, nos enteramos de que nuestra larga pesadilla nacional había terminado, porque Disney anunció que 'Jimmy Kimmel Live' volverá a emitirse por ABC mañana martes por la noche. ¡Vamos! ¡Maravillosas noticias para mi querido amigo Jimmy y su increíble equipo!", ha celebrado.

Por ello, el maestro de ceremonias del programa estadounidense de sátira política ha hecho gala de su particular sentido del humor, asegurando que "ahora que Jimmy no ha sido cancelado", puede disfrutar de su Emmy al Mejor programa "talk show".

Durante su discurso, Colbert ha bromeado con la cancelación de su programa por parte de la CBS, a la que le ha mandado un mensaje: "Una vez más, soy el único mártir de la televisión nocturna. Espera, a menos que, CBS, quieras anunciar algo".

Una semana sin programa

La suspensión indefinida del show de Jimmy Kimmel se produjo el pasado miércoles 17 de septiembre tras los comentarios del presentador en los que insinuaba que habían "tocado fondo con la banda MAGA" al haber intentado "desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar puntos políticos de ello".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró inmediatamente la cancelación con una publicación en redes sociales: "Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, que ha tenido problemas de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer".

Ante esto, la reacción de la opinión pública, entre los que se incluían compañeros de profesión como Jimmy Fallon o Stephen Colbert, y grandes figuras de Hollywood como Jennifer Aniston, Meryl Streep, Tom Hanks o Selena Gomez, no se hizo esperar.

Precisamente, más de 400 celebridades firmaron este lunes una carta de apoyo al presentador de 'Jimmy Kimmel Live!' y en contra de "las amenazas gubernamentales a nuestra libertad de expresión". Unas horas después, Disney y ABC decidieron reanudar el programa.

En el comunicado compartido por la cadena, esta explicaba que la decisión de suspender el programa pretendía evitar "agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país" al considerar que "algunos comentarios fueron inoportunos e insensibles", pero que tras hablar con Jimmy en los últimos días, llegaron a un acuerdo para "reanudar el programa" este martes 23 de septiembre.