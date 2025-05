El único actor del reparto original de Harry Potter podrá estar en la nueva serie gracias a J.K. Rowling: "Cuenta con su aprobación"

La adaptación de Harry Potter a una nueva serie en HBO MAX no deja de generar polémicas. Si bien la elección de los actores que interpretarán a personajes tan queridos como Severus Snape ha causado, cuanto menos, controversia. Ahora, los fans de la saga podrían llevarse una alegría, ya que uno de los actores del elenco original podría estar muy presente en la ficción gracias a la autora J.K. Rowling.

De lejos es sabido que los tres protagonistas principales (Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson) no mantienen una buena relación con Rowling, por lo que la escritora ha decidido dejarles fuera de este nuevo proyecto. Todo, a raíz de que la criticasen abiertamente a raíz de algunos comentarios que la autora profirió respecto al colectivo trans. "Hace años que no hablo con ella", expresaba de manera contundente el primero, "su postura tránsfoba me da mucha pena".

Sobre todo, porque el eterno Harry Potter asegura que sigue viendo en ella "a la persona que conocí, las veces que nos vimos, y los libros que escribió, yel mundo que creó, y con todo eso yo empatizo profundamente". De hecho, es consciente de que su vida no habría sido nada de lo que es, aunque no por ello significa que "le deba cosas".

Por su parte, Emma Watsontampoco dudaba a la hora de salir en defensa del colectivo: "Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser", sentenciaba de manera contundente, uniéndose a su compañero. Al igual que Rupert Grint, quien a pesar del cariño que sigue teniéndole a Rowling, "no está de acuerdo necesariamente con todo lo que dice. Es complicado".

Discrepancias que han llevado a que la autora, muy dolida, rompa toda relación con ellos. Aunque uno de los actores del elenco principal que prefirió mantenerse al margen ha salido beneficiado, y se trata nada menos que de Tom Felton. El mundialmente conocido como Draco Malfoy, se negó a hablar mal de la escritora e incluso la ha defendido.

"Nadie ha hecho más por sí solo para llevar alegría a tantas generaciones y ámbitos de la vida diferentes", sostenía al respecto. "Le estoy muy agradecido". De ahí, que ahora él sea el único que cuenta con su aprobación para estar en la nueva serie de Harry Potter.

"Todos saben que Tom cuenta con la aprobación de Jo", aseguran. "Mientras otros le daban la espalda, él la trataba con dignidad incluso si no estaba de acuerdo con ella. Y ahora parece que será el único miembro original del reparto que participará en la nueva producción", informan desde fuentes cercanas.