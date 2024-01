Vikingos, entre mitos y realidad

En la serie "Vikingos, los primeros reyes", que se estrena en AMC Selekt con los dos primeros episodios este martes 23 de enero (los dos restantes se presentarán el martes 30) a las 22:55 horas en su Canal Historia, nos transportamos al siglo VIII y posteriores para sumergirnos en la tumultuosa vida de los legendarios reyes daneses, los primeros líderes vikingos. Durante sus reinados, estos guerreros formidables sembraron el terror en toda Europa, conquistaron la mitad de Inglaterra, tomaron París e incluso amenazaron el imperio de Carlomagno. La serie está “llena de pasión, ambición y traición, y relata una fascinante historia de intrigas en palacios y mortales conflictos fraternales”, según anuncian en la sinopsis oficial. Sin embargo, esta producción es mucho más que eso.

Como ya nos tienen acostumbrados, en Canal Historia no se conforman con hacer un repaso histórico de los hechos. Basada en investigaciones, hallazgos arqueológicos, escrituras y la participación de expertos, esta docuserie combina una recreación de los acontecimientos más significativos de esta cultura con actuaciones, animaciones y ambientaciones de un altísimo nivel y, sobre todo, con el mayor cuidado en todos los detalles para hacer las imágenes creíbles y acertadas. Al tiempo que vemos en primera persona estos hechos, los expertos nos van desgranando todos los elementos que debemos tener en cuenta para comprender tanto la cultura vikinga, como su relación con el entorno, sus costumbres, conocimientos, fe, construcciones, organización política y social, así como el choque cultural con el mundo cristiano, sus transformaciones, las guerras y cómo estas influyeron en la percepción que históricamente hemos tenido de ellos, entre muchas otras cuestiones.

Diferentes series, producciones cinematográficas, así como libros escritos con una perspectiva externa o tangencial a los vikingos han creado una visión muchas veces equivocada de una de las culturas más importantes y al mismo tiempo más desconocidas de la Europa antigua. Quizá por eso se le ha ninguneado y relegado a un oscurantismo al que ahora se le está dando más luz, gracias a la curiosidad que han generado series como las famosas “Vikingos” o “Valhalla”, las mismas que han intentado acercarse más a los hechos reales, creando también una empatía que antes no era tal.

Por eso mismo, “Vikingos, los primeros reyes”, de una manera casi pedagógica y didáctica, va derrumbando mitos sin ninguna otra pretensión que la de ceñirse a la realidad y conocer de cerca a una cultura tan atractiva. Sin ir más lejos, el primero de los paradigmas comunes que nos destruyen es que la palabra “Vikingos” no tiene ninguna connotación étnica, no se refiere a una raza nórdica en especial, de hecho tiene origen en el antiguo nórdico “víkingr”, que significa explorador marino, pirata, así que tiene relación directa con una actividad, la de navegar, explorar, conquistar y saquear. Los antiguos escandinavos combinaban la agricultura con el hecho de ser vikingos, no eran vikingos per se.

A partir de ahí, cada intervención de los expertos durante la historia que vamos viendo es esclarecedora y nos permite, sin ninguna intención de adoctrinamiento, comprender mejor el motor que movía a una cultura que histórica hemos visto en occidente como enemiga, permitiendo además un espacio suficiente para que cada espectador vaya sacando sus propias conclusiones con base en una información verídica.

De esta manera, el viaje que nos propone esta docuserie, además de entretenido y educativo, es al mismo tiempo luminoso. También por eso, a pesar de que los cuatro capítulos tienen una duración de alrededor de 50 minutos, se hace corta. No obstante, el tiro está tan bien centrado que, con los cuatro capítulos de la historia vikinga seleccionada, es suficiente para hacerse una idea más realista de esta cultura. Por lo tanto, no lo dude, si se siente atraído por el conocimiento y la historia, dese un regalo y busque “Vikingos, los primeros reyes” en el Canal Historia, que le estará bien empleado con toda seguridad.

Cuatro grandes viajes

El primer capítulo, "Godofredo, el vikingo que desafió a Carlomagno", narra las ambiciones del rey vikingo para su reino de Jutlandia y cómo sus incursiones provocan la ira de Carlomagno, el hombre más poderoso de Europa. En "Horik y Harald, choque de dinastías", la muerte de Godofredo desencadena un conflicto sangriento. ¿Logrará Horik tomar el trono de Jutlandia frente a Harald, aliado del hijo de Carlomagno? En "Ragnar, el vikingo leyenda", conocemos a Ragnar Lodbrok, guerrero del ejército de Horik que conquista París. Finalmente, en "Los hijos de Ragnar", tras la captura y asesinato de Ragnar por un rey inglés, sus tres hijos lideran una enorme flota para vengar a su padre y conquistar Inglaterra.

¿Quién nos descubre los secretos vikingos?

La serie, escrita por Adrien Rode, Fréderic Monteil, Christophe Widemann y Serge Tignères, está acertadamente dirigida por Alain Brunard, Fréderic Monteil, Sigrid Clément, con la colaboración de Agnès Buthion en el tercer episodio y Sandrine Del Sol, en el cuarto. Además, cuenta con la participación de expertos como los arqueólogos Sarah Croix, Søren Michael Sindbæk, Luke John Murphy, Matthias Toplak, los también investigadores Mads Ravn, Mads Dengso Jessen, la bioarqueóloga Cat Jarman, los historiadores Elizabeth Ashman Rowe, Pierre BauBauduin, Clare Downham, Kurt Villads Jensen, Caitlin Ellis, Bruno Dumézil y el también profesión de literatura medieval Lars Boje Mortensen, entre muchos otros.