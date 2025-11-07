Novedades
TDTChannels actualiza su app con una avalancha de canales gratis
La plataforma libre sigue creciendo y refuerza su oferta con nuevos contenidos internacionales, mejoras técnicas y cambios en su catálogo de televisión y radio
Tras un parón centrado en mejoras internas, TDTChannels acaba de lanzar una de sus actualizaciones más ambiciosas hasta la fecha, recuperando el pulso de novedades con una avalancha de canales nuevos, otros que mejoran su emisión, y algunos que desaparecen del mapa. Todo sin perder su esencia: televisión y radio gratis, sin registros ni límites.
Entre los canales de televisión que se incorporan destacan algunos que harán las delicias de los fans de la telerrealidad y los eventos deportivos, como Operación Triunfo, GH20 24h o Villareal CF TV. También llegan temáticos como Cocina (RTVE), Bike Channel, Mundo Náutica o Agrotendencia. Desde el ámbito local y autonómico se suman TeleGranada y Radio Calima TV, mientras que Mediaset Infinity aporta el canal Eventos.
En el apartado internacional, se añaden grandes nombres como Tagesschau24, WDR, HR Hessenschau, SR Saarland y BR Bayerischer desde Alemania; WIPR desde Puerto Rico; Noticias Univision y BUZZR TV desde Estados Unidos; A24, Crónica TV y El Nueve desde Argentina; Red Uno de Bolivia; RedeTV! y TV Cultura desde Brasil; ServusTV WetterPanorama desde Austria; así como canales de Perú (TV Perú, TV Perú Noticias, Canal IPe, Panamericana, Willax), Venezuela (La Tele Tuya), México (Quiero TV), Colombia (Canal Capital), Paraguay (ABC TV), Japón (Nippon News TV, NHK World), Marruecos (Medi1 TV), Italia (Sport Italia, La7), Andorra (ATV) y hasta United Nations TV y CBN USA.
En cuanto a los canales que han sido actualizados, la lista es todavía más extensa. En España se renuevan Castilla-La Mancha Media, Telemadrid, LaOtra, TVG Europa, Aragón Deporte, Huelva TV, Navarra TV, Betevé, Noroeste TV, Visión 6 TV, Cádiz CF TV, Popular TV Murcia, Teleonuba, CanalCosta, Condavisión, TV Almassora, Anove TV, Canal 4 Tenerife, TG7, TV Carmona, Canal 4 TV Mallorca y Canal Luz Televisión. También mejoran emisiones medios internacionales como El País, El Confidencial, CNN Internacional, ATV Andorra, Sport Italia, La7 Italia, Medi1 TV Marruecos, BUZZR TV USA, Miami TV, Bolivia 7.1 TV, Bolivia 7.2 TV, Canal Capital Colombia, ABC TV Paraguay, TV Perú, TV Perú Noticias, Canal IPe Perú, Panamericana Perú, Willax Perú, La Tele Tuya Venezuela, Quiero TV México, Trinidad and Tobago Television, Nippon News TV Japón, NHK World Japón, United Nations TV y CBN USA.
Los canales que desaparecen en esta limpieza son pocos pero notables: A1 Padel 24h, Fitel Television, Sonus FM Alemania, La7d Italia, MsMotor TV, NET Channel Perú y Trece Paraguay dejan de estar disponibles.
También hay movimiento en la radio, donde se incorporan Radio Osasuna, Radio 6 Tenerife y Radio Inter Madrid, mientras se despiden Radio Teide, Onda Ocio, Círculo de Bellas Artes Madrid y Vinx FM. En cuanto a emisoras actualizadas, la lista incluye Radio Carnaval Tenerife, Activa FM, La Mega FM, MuyBuena, Bikini FM, Esencia FM, Gold FM, RockStar, La Flamenca, La Que Suena, La Indie, Motiva, Comboi, Litoral FM, Litoral Oro, Onda Medina, Guateque FM, Cassette FM, Radio Malibú, Onda Cero Noroeste, Cadena Dial Zafra-Río Bodión, Elixir FM, SER Salamanca, Ràdio Vilamajor, Inforadio UCM, Vale Radio, Bizkaia Irratia y Amor FM México.
Todas estas novedades se integran automáticamente en la app, así que no necesitas hacer nada, salvo —eso sí— comprobar si hay alguna actualización pendiente de la aplicación en tu móvil. TDTChannels sigue defendiendo su espacio como una alternativa libre, gratuita y diversa para quienes buscan televisión y radio sin filtros.
