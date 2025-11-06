El actor de "Cobra Kai" da el salto a "One Piece": Xolo Maridueña será Ace en la tercera temporada

Se acabaron las teorías y las especulaciones. Tras meses de rumores alimentados por fans, guiños del propio actor y hasta pistas veladas desde Netflix, ya es oficial: Xolo Maridueña será Portgas D. Ace en la tercera temporada de la versión en acción real de "One Piece". El fichaje, uno de los más esperados por la comunidad, sitúa al protagonista de "Cobra Kai" en el centro de una historia que sigue expandiéndose con fuerza.

El anuncio no llegó con nota de prensa ni grandes titulares oficiales. Fue un vídeo, directo y eficaz, el que sirvió de presentación. Maridueña, oculto tras un guion de la serie, lee en voz alta una escena clave: “Ace sale de entre las llamas”. Justo después, recibe una llamada del den den mushi con la voz de Iñaki Godoy, el Luffy de carne y hueso, que le da la bienvenida al rodaje. Así, sin filtros, se reveló el secreto peor guardado del live action.

Este movimiento es más que un simple casting. Netflix une a una de sus caras más reconocibles con una de sus franquicias más ambiciosas. Maridueña ya dejó huella como Miguel en "Cobra Kai", se aventuró al universo DC con "Blue Beetle" y ha puesto voz en el anime "Sakamoto Days". Ahora, su salto a "One Piece" confirma un ascenso lógico y potente en su carrera.

Portgas D. Ace no es un personaje cualquiera. Es uno de los pilares emocionales del pasado de Luffy, y su aparición marca un antes y un después en la historia. Aunque no formará parte de la segunda temporada, que se estrenará en marzo de 2026, Ace irrumpirá en la tercera, cuyo rodaje comenzará a finales de este año. Y todo apunta a que será uno de los grandes ejes narrativos.

La producción no se detiene. A Maridueña se suma también Cole Escola como Bon Clay, una adición que deja claro que la tercera temporada de "One Piece" no será un simple trámite, sino una expansión en toda regla. La saga de Arabasta arrancará justo en esa etapa, con la tripulación del Sombrero de Paja adentrándose en la Grand Line y enfrentando desafíos de otro calibre.

Mientras tanto, el anime continúa firme en su ruta hacia Elbaf, con el arco de Egghead ya en la recta final. Pero el foco ahora lo tiene el live action, que ha dejado claro que va en serio. Y con Xolo Maridueña como Ace, Netflixha hecho una jugada que nadie va a pasar por alto.