El universo de “Futurama” reabre sus puertas en el último coletazo del verano

Justo cuando pensábamos que el futuro ya había sido suficientemente ridiculizado, “Futurama” se prepara para regresar con más energía absurda que nunca. La temporada 13 de esta serie animada de culto aterriza el 16 de septiembre en Disney+, y lo hace con diez nuevos episodios que no buscan reinventar nada, sino volver a lo que mejor saben hacer: burlarse del mañana con la precisión de un rayo láser defectuoso.

Después de múltiples resurrecciones —porque si algo ha sabido hacer “Futurama” es morir con estilo y revivir con aún más gracia—, esta nueva tanda de capítulos mantiene intacta la esencia original. ¿Cómo lo sabemos? Porque Bender vuelve a estar fuera de control, Fry sigue teniendo problemas amorosos y el Dr. Zoidberg, bueno, parece estar ascendiendo al cielo por razones que probablemente nunca entenderemos del todo. Lo cual, en el universo de Matt Groening y David X. Cohen, tiene todo el sentido del mundo.

“Futurama temporada 13” no solo trae de vuelta a su elenco original de voces —John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille y compañía—, también promete más de esos enredos galácticos donde todo puede pasar y nada tiene consecuencias reales, salvo las que te hacen reír a destiempo. La tripulación del Planet Express sigue sin aprender la lección, y nosotros tampoco queremos que lo hagan.

Para quienes llevan años con la serie en su radar —o incluso para quienes pensaban que ya había terminado para siempre—, este regreso no es solo una buena noticia, es una confirmación de que hay fórmulas que simplemente no caducan. Entre referencias culturales, distopías chifladas y dilemas tan profundos como ridículos, “Futurama” conserva ese tono rebelde que no necesita de trending topics para saber que sigue siendo relevante.

Y si todo eso no fuera suficiente, Disney+ ya aloja las 12 temporadas anteriores, por lo que es buen momento para volver a ver (o descubrir) episodios míticos como el de los cerebros voladores, los saltos temporales o aquella historia con final lacrimógeno y un perro esperando eternamente. Porque “Futurama” puede ser irreverente, sí, pero también tiene corazón. Y cuando se lo propone, sabe tocar la fibra como pocas series animadas para adultos.

Así que ya lo sabes: si andabas buscando un motivo para quedarte en casa en septiembre, “Futurama” temporada 13 puede ser tu excusa galáctica. Entre robots cínicos, relaciones mal resueltas y ciencia ficción pasada de vueltas, el universo vuelve a estar en su sitio. O al menos, en el sitio exacto donde todo está deliciosamente mal.