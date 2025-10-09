La verdad detrás de las salidas de Ricardo y Federico en "La Promesa"

"La Promesa" no deja de sorprender a sus seguidores, y esta vez lo ha hecho con dos salidas que han removido emociones. Ricardo y Federico han dicho adiós al palacio de los marqueses de Luján, dejando vacíos difíciles de llenar. Pero más allá de lo argumental, sus marchas esconden motivos profundos que van desde el amor hasta la necesidad de empezar de cero.

Carlos de Austria, quien dio vida al señor Pellicer, se despide de un personaje al que define con una palabra: "pureza". Ricardo ha sido un mayordomo honesto, directo, pero siempre respetuoso. Su marcha no fue ni anunciada ni comentada: dejó una carta y se fue en silencio. "Entiende que lo único que puede hacer para que la persona a la que ama sea feliz es quitarse de en medio", explicó el actor. En esa carta, no ahorra en crítica: "El trato que usted dispensa a los miembros del servicio es arbitrario e injusto", escribe a Ballesteros.

Ricardo no se despidió ni de su propio hijo. Su dolorosa decisión, alimentada por la negativa de Pía a volver al palacio, marca un antes y un después en la historia de la serie. Carlos, además, reconoce que interpretar a un personaje tan noble fue un regalo: "He disfrutado mucho con él, la gente no me insulta por la calle, y eso también está muy bien", comenta entre risas.

Por su parte, Pepe Nufrio también ha cerrado etapa como Federico. Un personaje que descubrió la verdad sobre su padre gracias a Lope y, a partir de ahí, solo quiso proteger a su hermana Vera. Aunque esta se sintió incomprendida y traicionada, Federico optó por el camino más difícil: quedarse en palacio para velar por ella. Su marcha, aunque menos abrupta, también deja huella.

"Creo que los personajes te eligen", confiesa Pepe. Aunque al principio pensó que no tenía nada en común con Federico, descubrió que ambos comparten un fuerte sentido familiar: "Tiene corazón, quiere a los suyos y haría lo que fuera por protegerlos. Yo también". Esa conexión real es, quizá, lo que ha hecho que su paso por la serie haya sido tan bien recibido por el público.

Ambas despedidas dejan claro que "La Promesa" no solo se escribe con giros de guion, sino con emociones auténticas y personajes que dejan huella. Las ausencias de Ricardo y Federico no solo marcan el curso de la trama, sino que reflejan una forma honesta de construir ficción: con humanidad, contradicciones y decisiones que, como en la vida real, no siempre son fáciles, pero sí necesarias.