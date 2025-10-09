Movistar Plus+ lanza dos nuevos canales: mira qué podrás ver desde hoy

Movistar Plus+ celebra Halloween y el Festival de Cine de Sitges con un especial de terror que reúne más de 100 películas imprescindibles del género. La programación incluye estrenos recientes junto a clásicos que marcaron época. Además, los suscriptores podrán disfrutar de sagas completas. Una cita perfecta para los amantes del cine de miedo. Además, desde este jueves 9 de octubre, en su catálogo de contenidos, concretamente en el Dial 18, el canal Cómic por M+ se sustituirá por las mejores historias de amor de la gran y pequeña pantalla con la llegada de Romances por M+, adelantándose a San Valentín, siendo esta una de las grandes novedades en el mes de octubre de la televisión de pago más célebre de nuestro país. Este espacio temporal reúne una amplia programación de cine y series que abarca desde clásicos inolvidables hasta estrenos recientes, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia completa en torno al género del amor.

Programación Terror por M+

Jueves 9 de octubre de 2025

‘El silencio de los corderos’ – 07:15

‘Diabólica’ – 09:11

‘Puppet Master 5: Capítulo final’ – 10:34

‘La gorgona’ – 11:54

‘Clasificado “S”: transgresión en la Transición’ – 13:19

‘Tenement’ – 15:22

‘It Follows’ – 16:46

‘Saw’ – 18:26

‘La nueva pesadilla de Wes Craven’ – 20:07

‘Exhuma’ – 22:00

Viernes 10 de octubre de 2025

‘Un lugar tranquilo’ – 00:12

‘Tiburón’ – 01:43

‘Re-Animator’ – 03:44

‘La cueva’ – 05:27

‘Oscuridad total’ – 06:45

‘Jugando a ser dios’ – 08:25

‘El hombre del saco (Bagman)’ – 08:35

‘Mimic’ – 10:10

‘Los sin nombre’ – 11:55

‘La hierba del diablo’ – 13:35

‘Maniac Cop’ – 14:55

‘La Llorona’ – 16:20

‘Expediente Warren: The Conjuring’ – 17:55

‘Expediente Warren: El caso Enfield (The Conjuring)’ – 19:45

‘Expediente Warren: Obligado por el demonio’ – 22:00

‘El exorcismo de Georgetown’ – 23:51

Sábado 11 de octubre de 2025

‘Muñecos asesinos’ – 01:24

‘Pesadilla final: la muerte de Freddy’ – 02:50

‘Terror en la ópera’ – 04:17

‘Rojo oscuro’ – 06:02

‘El hombre de mimbre’ – 07:50

‘La revolución de las ratas (Willard)’ – 09:15

‘Ben’ – 10:50

‘La noche de Halloween’ – 12:25

‘Los otros’ – 13:55

‘Carrie’ – 15:40

‘Oscuridad total’ – 17:20

‘Diabólica’ – 19:01

‘La autopsia de Jane Doe’ – 20:26

‘La piscina’ – 22:00

‘Exhuma’ – 23:37

‘Birth/Rebirth’ – 01:47

‘Cementerio de animales’ – 03:23

‘La venganza de los muñecos 4’ – 05:00

Programación Romance por M+

Jueves 9 de octubre de 2025



‘¿Qué me pasa, doctor?’ – 08:00

‘Dicen por ahí…’ – 09:31

‘Una canción irlandesa’ – 11:06

‘A toda máquina’ – 12:46

‘Fly Me to the Moon’ – 14:11

‘El gran Gatsby’ – 16:20

‘Algo para recordar’ – 18:40

‘Luna nueva’ – 20:26

‘Vivir el momento’ – 22:00

‘Sígueme el rollo’ – 23:51

Viernes 10 de octubre de 2025



‘Exposados’ – 01:44

‘Cha-cha-chá’ – 03:31

‘Sólo los amantes sobreviven (Only Lovers Left Alive)’ – 05:17

‘Las bellas cicatrices’ – 07:17

‘Segundas oportunidades’ – 07:33

‘Barcelona, noche de verano’ – 09:26

‘8’ – 11:01

‘Amanece en Samaná’ – 13:04

‘Definitivamente, quizás’ – 14:42

‘Noche de fin de año’ – 16:32

‘Sucedió en Manhattan’ – 18:25

‘French Kiss’ – 20:08

‘Tienes un e-mail’ – 22:00

‘El drama de época de Jane Austen’ – 23:59

Sábado 11 de octubre de 2025

