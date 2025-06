Pepe Nufrio llega desde "La Moderna" a resolver misterio de Jana en "La Promesa"

La recta final de junio y los primeros compases de julio llegan con olor a mudanza en "La Promesa". Mientras unos se marchan —Rómulo, Emilia y quizás alguien más—, otros hacen entrada por la puerta grande. Y no cualquier otro. Hablamos de Pepe Nufrio, el actor que aún resuena entre quienes siguieron hasta el final "La Moderna", y que ahora regresa a La 1 con un personaje que no solo tiene apellido noble, sino también información clave.

Nufrio, que interpretó a Iván Pedraza en la serie ambientada en la cafetería madrileña, vuelve a moverse por los pasillos del drama diario con traje nuevo. Esta vez será Federico, hijo del duque de Carril y hermano de Vera. Un nombre con resonancia y posición que llega para hacer ruido. Su aparición se da justo en medio de la investigación más delicada que ha vivido la ficción de Bambú Producciones: la muerte de Jana y el intento de asesinato de Curro. Dos hechos que siguen latiendo bajo cada escena como una cuenta atrás constante.

Federico no será un invitado decorativo. Aterriza en el capítulo 628, que se emitirá el miércoles 2 de julio, y su debut no tendrá nada de discreto. En plena misión encubierta, Lope se infiltra en casa de los duques de Carril gracias a la doble complicidad de Vera y la duquesa Amalia. Lo que no sospecha es que se topará con un joven encantador, sí, pero también lleno de preguntas, intuición e intereses propios. La conexión entre Federico y Lope es inmediata, aunque lo que comienza como curiosidad podría convertirse en amenaza.

La joyería Llop, epicentro de secretos, vuelve a aparecer como nexo entre la familia Carril y el rompecabezas criminal que rodea a La Promesa. ¿Está Federico al tanto de los negocios turbios de su padre? ¿Tiene algo que ver con la cadena de traiciones que acabaron con Jana? Lope se enfrenta a un dilema: avanzar en la misión o arriesgarse a ser descubierto por el mismísimo heredero del palacio.

El fichaje de Pepe Nufrio no es un golpe gratuito. Con una sólida trayectoria en teatro musical ("Cabaret", "Grease", "Sister Act") y experiencia en otras series de RTVE como "Sequía", su incorporación suma carisma y peso dramático a una ficción que ya juega con muchos frentes abiertos. Su capacidad para moverse entre la seducción y el misterio hace que su personaje venga cargado de potencial narrativo.

Y justo cuando la audiencia aún digiere las salidas anunciadas —la de Joaquín Climent como Rómulo y la de Arancha Aranguren como Emilia—, llega este nuevo rostro para redibujar las dinámicas internas. Porque en "La Promesa", cada nuevo personaje no es solo un fichaje: es una pieza que cambia el tablero entero. Y Federico, con su apellido y sus preguntas, parece traer más que una simple visita de cortesía.

Los fans de la serie ya están sobre aviso: la tranquilidad en palacio es siempre el primer síntoma de tormenta. Y con la llegada de Pepe Nufrio, se avecinan días de cielo revuelto. Porque cuando la mirada que parece admiración se transforma en sospecha, es que alguien ha olido el peligro.