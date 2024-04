Vicente Vallés alerta tras la comparecencia de Sánchez: "Entramos en fase de Kirchnerismo, de culto a la personalidad transformado en movilización"

La mañana de hoy ha marcado un punto de inflexión en la política española con el anuncio de Pedro Sánchez sobre su continuidad como presidente del Gobierno tras cinco días de reflexión. Así lo han recogido la mayoría de cadenas de televisión y radio en España, cuyos programas matinales han girado en torno a su comparecencia programada para las 11:00 de la mañana de este lunes. El presentador estrella de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, ha compartido su reflexión sobre la decisión de Sánchez en 'Espejo Público', destacando varios aspectos clave de su discurso.

"Hemos venido de un fin de semana de culto a la personalidad del líder y después de esta decisión, con la forma en la que lo ha explicado, entramos en una fase de 'Kirchnerismo' que conocen bien los argentinos, donde el culto a la personalidad se traslada a la movilización", comenzaba diciendo Vallés, que advertía sobre ese llamado de actuación de la sociedad para que "defienda bajo cualquier circunstancia la sostenibilidad del Gobierno".

Vallés explicaba la sensación que le ha suscitado las palabras de Sánchez, mencionando que ha sentido una "cierta suerte de adanismo, de 'esto solo me ha pasado a mi'" al haber hablado este como si las circunstancias solo le afectaran a él. Además, ha destacado que el ambiente de crispación política no es exclusivo de esta legislatura, sino que ha sido una constante en las últimas décadas. "Las sesiones de control al Gobierno han sido terribles en muchas épocas de la democracia, con diferentes presidentes y diferentes líderes de la oposición", ha afirmado el periodista para demostrar que esta situación "no pasa solo ahora".

Así, el presentador comentaba que las polémicas sobre las actividades de las parejas de los presidentes tampoco son nuevas, incluso mencionando situaciones similares en otros países como Estados Unidos.

Vallés también ha expresado su preocupación por los cinco días de incertidumbre generados por la reflexión de Sánchez, destacando que la falta de claridad sobre el rumbo del país puede generar inestabilidad con repercusiones en la economía, la política interna y las relaciones internacionales. "Pedro Sánchez es un político muy hábil al que sólo le importan los resultados de las cosas. No le importa los métodos que utiliza. Él es 'resultadista'. Si considera que este parón le va a resultar beneficioso para sostener su poder en el gobierno y tener un buen resultado en las elecciones catalanas y europeas, todo lo que se diga de él, le da igual".

Además, el presentador ha cuestionado la gestión y las motivaciones detrás de la decisión del presidente del Gobierno, señalando que la falta de transparencia y la ambigüedad en la comunicación pueden minar la confianza pública en las instituciones políticas. Pese a que "han tenido una mayoría parlamentaria", dice Vallés, el primer partido de la oposición fue el que ganó las elecciones, algo que "no ha sido fácilmente asumido por el PSOE", que ha hablado "como casi siempre" solo para una parte de la sociedad, evitando dirigirse a los españoles en su conjunto, solo "a los suyos" y "a sí mismo".

Por su parte, Pedro Sánchez, concederá su primera entrevista tras su decisión esta noche en el Telediario de La 1 de TVE a las 21.00 horas, con los presentadores Xabier Fortes y Marta Carazo.