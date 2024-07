Victoria Federica elige bando y lucha por el trono en Max

Victoria Federica ha tenido finalmente que elegir bando y ponerse del lado de una de las casas para optar al trono. Y no, no estamos hablando de la sucesión de Felipe VI, si no de la nueva campaña que ha lanzado Max con la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, por el estreno de la segunda temporada de "La casa del Dragón".

Y es que el anuncio lo tiene todo. Lo primero que vemos es a Victoria Federica frente a la puerta principal de un Starbucks de la capital a las 8:00 de la mañana. Con gafas de sol y gesto serio entra en el local y le pide a la camarera "un Cold Brew grande, porfa". Y la interpela "¿Tu también viste el capítulo, no?. Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño".

"¿Team Black o Team Green?", le pregunta entonces la camarera, a lo que de manera muy juguetona la influencer le responde: "Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga habrá señales", mientras se coloca una de las gorras promocionales de la segunda entrega de la serie de Max en la que se puede leer "la legítima heredera". Pero para rematar, y que es de lo más comentado en redes sociales, una frase con doble sentido y que levantará polvareda: "Porque al final, en todas partes cuecen habas, no?, esgrime con un guiño al espectador.