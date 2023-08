'GH VIP 8': estos son los concursantes perfectos para el renovado reality de Telecinco

Las apuestas por saber quiénes serán los nuevos participantes de la casa de Guadalix han comenzado. A pocos días desde que Mediasetdiera tres pistas de tres de los participantes en esta nueva edición, muchos seguidores no han dudado en dejar claro a qué famosos les gustaría ver convivir bajo el mismo techo. Aquí una recomendación de rostros que que se podrían tener en cuenta para mantener viva la esencia renovado 'Gran Hermano VIP' de Telecinco.

Una imagen de Pocholo en 'Mi casa es la tuya' Mediaset

Pocholo Martínez Bordiú

El aristócrata ya participó en ‘Hotel Glam’ donde dejó momentos memorables como cuando su mochila apareció rota y cuyo responsable fue el cubano Dinio García. Sin duda alguna Pocholo sería uno de los grandes fichajes para esta nueva edición donde su carácter tanto extrovertido como poco afable serían protagonistas.

Lydia Lozano en 'Sálvame' Telecinco

Lydia Lozano

La periodista de ‘Sálvame’ ha dejado claro que no entraría a un reality ni muerta pero su carácter ha calado en la audiencia ganándose el cariño y proclamándose como uno de los rostros más queridos y que mejores momentos ha regalado a la historia de la televisión en España. Prueba de ello han sido sus infinitos llantos ya sea por no gustarle su look o por los continuos ataques sufridos por varios de sus compañeros.

Mario Vaquerizo en "Déjate querer" Mediaset

Mario Vaquerizo

El cantante y marido de Alaska tiene experiencia televisiva, especialmente en concursos donde ha participado en ‘MasterChef Celebrity’, ‘Tu Cara Me Suena’ o ‘LOL: si te ríes pierdes’ donde se proclamó ganador de la primera edición. El vocalista de ‘Las Nancys Rubias’ además de estar siempre en el foco mediático por lo que pueda decir o incluso por las vestimentas que pueda llevar, sin duda alguna sería un gran fichaje ver cómo se desenvuelve con el resto de compañeros.

María del Monte en una imagen reciente Gtres

Maria del Monte

Si hay una folclórica que se caracteriza por su naturalidad es María del Monte. La andaluza ya participó en el talent culinario ‘MasterChef Celebrity’ donde abandonó el concurso no sin antes decirle a los jueces lo que pensaba de ellos. Del Monte es una mujer cuya sinceridad y simpatía están presentes.

Juan José Ballesta en una imagen reciente Gtres

Juan José Ballesta

El joven actor que ganó el premio Goya a mejor actor revelación en el año 2000 por la película ‘El Bola’ ha demostrado ser más que válido para formar parte de un reality como ‘GH VIP’. Su lado bueno muestra a un Ballesta humilde, generoso y empático, pero su lado menos humano deja ver a un chico con bastante carácter y que tiene las cosas claras. Sin duda alguna, ver a este actor ayudar a sus compañeros e incluso discutir por el reparto de tareas sería un buen aliciente para los telespectadores.

Carmen Borrego llorando en "Sálvame" Mediaset

Carmen Borrego

Otro rostro del universo ‘Sálvame’ y la hija pequeña de María Teresa Campos. Borregoha demostrado ser carne de cañón y que mejor que pasar de persona a personaje mostrando su carácter encerrada las veinticuatro horas con gente que conoce y desconoce. Además no se descarta su auténtica participación ya que en la actualidad no cuenta con un horario laboral amplio como tenía antes de dar fin a uno de los programas más longevos de Telecinco.

Alejandra Rubio en una imagen reciente KMJ GTRES

Alejandra Rubio

Si Carmen Borrego participa, no podemos dejar fuera a su sobrina. La hija de Terelu Campossería un buen fichaje para este reality. A esto hay que sumar, no solo la rebeldía de juventud, sino los cruces de palabras que ha tenido con su tía llegándose a producir un distanciamiento entre ellas. ¿Saldría Alejandra Rubio en defensa de Borrego o por el contrario permanecería callada?.

Josie durante Master Chef Celebrity. RTVE La Razón

Josie

El colaborador, estilista y amigo de Cristina Pedroche ha dejado claro ser carne de cañón en televisión. Tras su participación en ‘MasterChef Celebrity’ y en ‘Tu Cara Me Suena’, Josie se ha convertido en toda una revelación positiva llegando a contagiar expresiones como ‘’esto es lo Máximo Valverde’’ o viajar con su bluma a todas partes.

El ¿radical? cambio de look de Carmen Alcayde larazon

Carmen Alcayde

La presentadora y colaboradora juega con su sentido del humor a favor. Alcayde es de esos personajes que te puede cantar las cuarenta con tono cómico provocando la ira de su enemigo pero las risas de los telespectadores y prueba de ello fue el conflicto que tuvo con Lydia Lozano donde se ganó las críticas del público pero al mismo tiempo las risas.

Los Morancos recibirán una de las Medallas de Andalucía larazon

Los Morancos

La participación de los dos hermanos obviamente no es posible porque ambos se encuentran participando en el talent culinario de RTVE pero ver a Jorge y César Cadaval rodeado de muchos grandes de la comunicación, no solo daría juego sino más risas. Además, cabe recordar que ambos generan mucha simpatía en la audiencia y son bastante amigos de Maria del Monte. A esto se le podría sumar que en el caso de que la folclórica tuviera un rifirrafe con algún compañero de reality estos podrían salir en defensa de María.

La ex política del PP Celia Villalobos Silvia Varela

Celia Villalobos

La expolítica allá donde vaya deja claro el fuerte carácter que tiene. Aunque podría ganarse el aprecio de los concursantes y de los telespectadores, sin duda alguna su sinceridad regalaría buenos momentos, especialmente si fuera líder de la casa y tuviera que repartir las tareas. El poder de inmunidad se le podría subir un poco, o bastante, a la cabeza.

Carmina Barrios, en MasterChef Celebrity RTVE RTVE

Carmina Barrios

Carmina es esa persona que la ves y solo quieres abrazarla. Su fuerte carácter y su sentido del humor hacen que su personalidad sea muy querida entre los telespectadores. La madre de Paco León sería perfecta para convivir en la casa de Guadalix tanto que desde el momento cero podría jugar con ventaja convirtiéndose en una de las favoritas.

Antonioa Dell'Ate Gtres

Antonia Dell'Ate

La italiana y exmujer de Alessandro Lequiosería uno de los fichajes estrella de la edición. Dell'Ate ha regalado momentos donde su lengua la ha perdido en más de una ocasión discutiendo o atacando, a modo de indirectas, a toda aquella persona que no sea de su agrado. Durante la cuarentena de la pandemia vivida en marzo de 2020, la italiana dejó recuerdos simpáticos donde ‘’imponia’’ que nadie saliese a la calle.

Estos podrían ser apuestas fuertes para la octava temporada y aunque se podrían incluir muchos más relacionados con el clan Flores, Pantoja y Jurado; no es de extrañar que en esta edición estén concursantes relacionados con otros formatos como 'La isla de las Tentaciones', concursos de belleza, influencers o incluso personajes relacionados con modelaje o por haber tenido breves amistades y romances con otros rostros más de peso.