Willy Toledo y Beatriz Luengo, choque frontal por graves acusaciones en "Y ahora Sonsoles"

La tensión entre Beatriz Luengo y Willy Toledo escaló a un nivel inesperado durante una conexión en directo en el programa “Y ahora Sonsoles”. La cantante aprovechó su aparición para confirmar que presentará una denuncia penal contra el actor debido a sus declaraciones, que han afectado directamente a su hijo y a su familia.Luengo fue contundente: “Voy a salvaguardar la intimidad de mi hijo y su salud mental. Aquí no hay debate”.

Durante su intervención, Beatriz Luengo agradeció a Sonsoles Ónega el espacio brindado y recordó cómo la periodista había apoyado su documental en el pasado. “No estoy haciendo entrevistas porque esto me tiene muy afectada, pero tú nos diste luz en momentos difíciles y por eso estoy aquí”, expresó emocionada. Sin embargo, el tono de la conversación cambió rápidamente cuando Sonsoles preguntó sobre los motivos de esta disputa y dejó caer un comentario sin filtros: “Que se vaya él a La Habana a pasar hambre y a vivir esa libertad cubana que tanto defiende”.

Luengo explicó que Toledo había hecho comentarios insultantes y ofensivos hacia su familia, acusándolo de ser racista y machista. “Él ataca a mi esposo minimizando su capacidad intelectual y me amenaza con agredirme en público. Además, habla de fascismo mientras defiende una dictadura. Es una persona que, en mi opinión, no está bien”, afirmó con contundencia. Para la cantante, las palabras de Toledo cruzaron una línea cuando involucraron a su hijo.

La artista dejó claro que proteger a su hijo es su prioridad y que no tolerará que los menores sean usados como herramientas de ataque en debates públicos. “La libertad de expresión no cubre comentarios que afectan la salud mental de un niño. Mi hijo no es parte de este conflicto, y afirmar que mi esposo venderá a nuestro hijo es una injuria que voy a llevar hasta el final por la vía penal”, declaró.

Sonsoles Ónega, por su parte, no ocultó su opinión sobre el actor y respaldó la postura de Luengo, lamentando la situación que atraviesa su familia. Tras las declaraciones, el programa abrió el micrófono a los colaboradores, quienes debatieron sobre los límites de la libertad de expresión y el impacto que este tipo de polémicas tiene en las figuras públicas y sus familias.

La emisión cerró con un mensaje firme de Luengo: “Esto no puede quedar en palabras vacías. Defenderé a mi hijo cueste lo que cueste”. La polémica entre ambos sigue candente y, con las medidas legales ya en marcha, se espera que este enfrentamiento tenga repercusiones en los próximos días.