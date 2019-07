El ganadero de los cabestros de Pamplona: «La sentada de los mozos es injustificable»

Los cabestros del hierro madrileño de El Uno se han convertido en los inesperados protagonistas de los encierros de San Fermín. Muchos corredores encuentran en el excesivo entrenamiento de sus mansos, la causa de la «desnaturalización del encierro». En muy pocos años la media de duración de las carreras ha descendido en casi un minuto.

José María López, ya en Madrid, asegura encontrarse tranquilo a pesar del gran revuelo: «Tengo la conciencia muy tranquila, creo que los encierros están siendo modélicos, con pocos heridos graves, sin toros rezagados y además, la corrida está llegando íntegra a la tarde, sin ningún toro lesionado. Me preocuparía si no hiciesen bien su tarea o si provocasen heridos que se pudiesen evitar». Así enumera los objetivos principales que se plantea como ganadero, «limpieza y seguridad, ante todo, porque un número desproporcionado de heridos podría manchar mucho la imagen del encierro en el extranjero». El mayoral confirma que él sigue viendo «la misma emoción de siempre en las carreras» y que por eso no tiene miedo de que la polémica le pueda afectar profesionalmente. «Desde la casa Chopera ya me han trasladado su apoyo y confianza».

Aunque sus cabestros «Ronaldo» o «Messi» tengan nombres de deportistas de élite, desmiente que sean entrenados como tales: «Es cierto que los suelto y los paseo de vez en cuando, pero es parte del trabajo diario de estos animales. No los preparo como atletas». Precisamente este es uno de los argumentos que sostienen los corredores que han protagonizado la «sentada» de los dos últimos días. Una iniciativa que este ganadero no entiende: «No me parece justificable, su participación es voluntaria y gratuita. Los mozos no pueden exigir como toreros».