Colombo, una oreja y explosión en su regreso a Madrid

De sangre y oro se vistió Caballero porque de sangre están escritos sus últimos pasos en esta Monumental. Así lo recordó él brindando a García Padrós, el doctor que ya le atendió en sus dos últimas visitas. Pero no hay cornada que borre la actitud de Gonzalo. Inmóvil se quedaba entre las astas de los pitones retando la embestida del segundo Valdefresno. Por el izquierdo no le cogió Caballero el ritmo a la embestida y el trazo de la muleta quedó desdibujado. Tras exponerse en una tanda por bernadinas de gran riesgo cuadró al animal. Éste no perdonó, levantó la cabeza en cuanto sintió la espada y cogió de lleno a Gonzalo, que quedó prendido de un pitón durante eternos segundos. Al caer se dolía a la altura de la ingle y fue trasladado inmediatamente a la enfermería. El parte médico confirmaba una cornada «muy grave» de 30 centímetros de verdad y dureza. Fue derivado al Hospital San Francisco de Asís.