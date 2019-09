Primero fue María Teresa Campos, que en el programa de Toñi Moreno, “Aquellos maravillosos años”, dijo que sí veía televisión. “Veo El secreto de Puente VIejo, ¡Ahora caigo! y ¡Boom!...”, todos ellos programas de Antena 3, el principal competidor de Telecinco.

Después llegó Mercedes Milá, que se fue de Mediaset tras presentar “Gran Hermano” durante años y a la que no le terminaron de encontrar acomodo. En su visita a “Espejo público”, Milá cargó contra el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile. “Le dije a Vasile que quería hacer “Gran Hermano” y un programa social, que ayudara a la gente, y me dijo que eso eran tonterías. Está anticuado porque ayudar a la gente es lo que marca la vida social», explicó Milá, que añadió: «Le tengo mucho cariño, pero demostró que yo era más moderna que él» en referencia al programa que ha estrenado en #0 “Scott y Milá”. La catalana ha dicho que “me da igual si le molesta lo que le he dicho”.

El penúltimo en la lista es Máxim Huerta, que ahora está en La 1 presentando “A partir de hoy”. El jueves tuvo como invitada a Noemí Galera por la nueva temporada de “OT” y Huerta recordó que fue profesor de la academia cuando el “talent” recaló en Telecinco hasta hundirlo en términos de audiencia. Se refirieron a que fue una edición breve, a lo que Huerta replicó: “Era una época en la que Paolo Vasile estaba enfadado con toda España”.

Ahora a la que también tiene contenta es a Rocío Carrasco, íntima amiga de las Campos, por la entrada de su ex, Antonio David Flores, en “GH VIP 7” y que su hija esté defiéndole en el plató.