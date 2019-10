Gonzo: "No nos podemos poner de perfil ante la política"

A priori, a Gonzo no le pesa la responsabilidad de tomar el testigo de Jordi Évole en «Salvados». Con la vanidad bien amaestrada –«incluso de las malas decisiones que he tomado en mi carrera he aprendido»– afronta el arranque del programa, mañana a las 21:25 horas en laSexta, con la sensación de haber hecho los deberes, que no son otros que el espacio no pierda su esencia.

–¿Cuál es su carta de presentación?

–No quiero defraudar a los parroquianos de «Salvados» que son muy fieles. Puede que algunos espectadores echen de menos a Évole, pero se mantendrá la manera de contar los hechos y la forma de transmitirlas, que es lo que da sentido a este formato.

–Inicia la temporada con el acoso sexual en el trabajo. Imagino que habrá sido difícil encontrar mujeres que cuenten sus testimonios.

–Ha sido muy complicado. De hecho, dos de ellas no han querido mostrar sus caras y, alguna, cuando ya teníamos cerrada la entrevista se ha echado para atrás. Las consecuencias no terminan cuando ya no tienen contacto con el acosador porque tienen secuencias psicológicas. Una de ellas dice en la promoción: «Me han jodido la vida» y es cierto. Un juez nos dijo que, aunque era una minoría, había hombres que habían sufrido acoso por mujeres que ejercían un rol masculino, pero son la minoría. Y existe también entre dos hombres

–Por su trayectoria, se ve que usted es empático y que le gusta escuchar.

–Quizá me viene porque soy de Galicia y allí hay una gran tradición oral de contar historias. Es fundamental prestar atención a lo que dice entrevistador. Puedes prepararte un montón de preguntas, pero si solo piensas en ellas y no oyes las respuestas te pierdes mucha información.

–En «Salvados», en muchas ocasiones los silencios y las miradas son más brutales que cualquier frase...

–Es que a veces oyes testimonios en que lo mejor que puedes hacer es no decir nada, porque de por sí ya son reveladores. Me ha pasado con un programa que acabamos de grabar con los menores inmigrantes no acompañados o «menas». Te cuentan su situación y no hace falta que yo complete su historia.

–¿Las siguientes entregas tendrán un contenido más social o más político?

–Habrá de todo: los «menas», el autismo en los niños... Pero no podemos ponernos de perfil ante la situación política con las consecuencias que está teniendo la sentencia del «procés» y las próximas elecciones generales.

–¿Cuál será el enfoque sobre el «procés»?

–Será plural y desde el análisis y la reflexión. Pero no daremos visibilidad a los que están perpetrando actos violentos durante estos días. Ellos ya están hablando a través de las imágenes. Alguien que quema contenedores ya ha dicho todo lo que tenía que decir. No hay nada más.

–¿Ya han contactado con los líderes políticos de cara a las elecciones generales?

–Sí, pero parece que no tienen muchas ganas de hablar por ahora. Se ha llamado a todos los partidos políticos para recordarles que la gente está esperando a que se sienten en algún sitio. Los contactos están ahí. Lo que sí le puedo decir es que siempre que estén presentes lo políticos en el programa intentaremos que también estén presentes los ciudadanos.