«Mentiras»: ¿qué hay detrás de una violación?

Un «thriller» psicológico gana enteros si además de jugar al gato y al ratón para ver quién coquetea con despistar al espectador, añade una gran carga emocional que toque la fibra sensible de las personas que lo están viendo. Es lo que sucedió en «Liar», la producción británica de la cadena ITV que aborda un asunto tan espinoso como el de una posible violación con la distancia suficiente para que el que espectador extraiga sus conclusiones sin ser teledirigido. La recepción de los espectadores fue extraordinaria, ya que tuvo un media cercana a los nueve millones de seguidores.

El material argumental tiene tanta fuerza que Atresmedia Studios ha decidido adaptarlo, bajo el título de «Mentiras», para que se emita en los próximos meses en Antena 3. Ayer se anunció su reparto y el inicio del rodaje de una serie de seis capítulos de 50 minutos de duración. Ya se sabía que el omnipresente Javier Rey («Fariña») es uno de los protagonistas junto a Ángela Cremonte («Las chicas del cable»). A ambos se suman intérpretes como Manuela Velasco («Velvet»), Miquel Fernández («El embarcadero»), Paco Tous («La casa de papel»), Susi Sánchez (ganadora de un Goya por «La enfermedad del domingo», 2018), Víctor Dupla («Fariña») y Eva Llorach (premiada por un Goya por «Quién te cantará», 2018), entre otros. Como productores ejecutivos figuran Curro Novallas y Sonia Martínez.

¿Cuál es la verdad?

Rodada en Madrid y Mallorca, «Mentiras» cuenta una historia con un principio que podríamos denominar cotidiano para luego evolucionar hasta el drama y el «thriller». Una profesora de literatura, que acaba de separarse de su pareja, queda para cenar con un cirujano de gran prestigio y padre de uno de sus alumnos. Al día siguiente aparece en su cama en mal estado y, aunque no recuerda mucho, tiene la certeza de que ha sido drogada y violada. Ella no duda en denunciar al médico, pero el equipo policial que lidera la investigación no tiene las pruebas suficientes para arrestarle. Lo que queda es a quién creer: ¿al cirujano que afirma que mantuvieron una relación consentida o a la profesora que tiene un historial de denuncias por acoso y trastornos psicológicos?

Desasistida por las fuerzas del orden, la mujer decide emprender una investigación por su cuenta con el único objetivo de desenmascarar al cirujano. Lo siguiente es una espiral de odio, enfrentamientos y testimonios contradictorios que apelan a la inteligencia del espectador para resolver el caso. Lo que ambos ignoran es que están poniendo en riesgo sus vidas. «Mentiras» propone al espectador un reto porque en la trama nada es blanco ni negro, a lo que ayuda los giros de guión inesperados con el fin de mantener la tensión del espectador.