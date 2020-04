“Salvemos Nuestros Restaurantes” la iniciativa de ElTenedor, que permite a los restaurantes ofrecer bonos prepago para poder tener ingresos mientras dure el cierre temporal de sus establecimientos, ha conseguido recaudar en tan sólo una semana más de 100.000€ para los más de 1.000 restaurantes que ya se han sumado a la iniciativa en toda España.

Desde la web SalvemosNuestrosRestaurantes.es, y a través de ElTenedor, los usuarios pueden ayudar directamente a sus restaurantes favoritos comprando un bono ahora, que podrán disfrutar cuando vuelvan a abrir. Una buena manera de ayudar a los restaurantes a superar el impacto que el COVID19 está teniendo en sus negocios.

Esta acción está dirigida a todos los restaurantes de nuestro país, estén o no asociados a ElTenedor. Se trata de una iniciativa puramente altruista y ElTenedor no recibe ningún tipo de comisión, el único objetivo es apoyar a la industria. Entre los más de 1.000 restaurantes cuyos bonos ya están disponibles hay locales como Los Caracoles o Cocina Hermanos Torres (2 estrellas Michelin) en Barcelona; Quatre Vents 3.0 en Girona; La Esquina del Real, The Meating Point, El Mercado de la Reina o La Cabaña Marconi en Madrid; La Salita de Begoña Rodrigo (1 estrella Michelin) en Valencia; Raíces de Carlos Maldonado en Talavera de la Reina; Portal de Echáurren de Francis Paniego (2 estrellas Michelin); Matiz o Montana en Málaga y muchos más que ya ofrecen bonos prepago a través de la web salvemosnuestrosrestaurantes.es. También se han sumado a la iniciativa grandes grupos de restauración como el grupo Oter, La Tagliatella, Hamburguesa Nostra, La Mordida o Sushimore.

El proyecto cuenta con el apoyo de los principales agentes del sector como MIichelin, FACYRE, Revolución en Sala, Hostelería Madrid, Eurotoques, Gremi de Restauració, Cluster Foodservice y otras organizaciones de la industria como Madrid Fusión, San Sebastián Gastronomika o Comer de La Vanguardia, además de otras empresas que se han querido sumar al proyecto como Mindshare y Brandelicious.

¿Cómo funciona el bono prepago?

Los usuarios pueden seleccionar con un clic sus restaurantes favoritos directamente en SalvemosNuestrosRestaurantes.es. Una vez seleccionen un restaurante, podrán elegir el importe del bono y proceder a su pago. El restaurante recibirá directamente el ingreso en su cuenta y el usuario recibirá su bono por email. Llegado el momento, se comunicará al comensal la fecha de apertura del restaurante para que disfrute de su comida o cena.