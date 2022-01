¿Cuáles son los mejores países para viajar solo?¿Y qué posición ocupa España?

Cada año que pasa son más los que se lanzan a la aventura por su cuenta, y sin contar con nadie más. El hecho de que viajar sea cada vez más barato, ha hecho que a cientos de miles de personas se les haya presentado la oportunidad visitar aquellos lugares con los que siempre habían soñado. Pero no siempre es fácil cuadrar los horarios con amigos y familiares... y ponerse de acuerdo sobre qué destino elegir tampoco es fácil: algunos prefieren ir a Japón, otros a Croacia y otros a Costa Rica. Todo esto, ha hecho que viajar en solitario sea una opción cada vez más popular.

Sin embargo, no deberíamos ver esto como un aspecto negativo del presente, sino que debemos verlo como toda una ventaja. Cuando viajamos solos aprendemos a estar con nosotros mismos. Nos deja mucho espacio para la reflexión y para apreciar ciertos detalles que suelen pasar inadvertidos si no hay silencio. Y además salimos de nuestra “zona de confort”, lo que hace que ganemos en seguridad y que nos veamos forzados a desarrollar nuestras habilidades sociales.

Cuando viajamos solos salimos de nuestra “zona de confort”. Y eso puede ser algo muy positivo para nosotros

Pero claro. Hay otro problema: cuando estamos solos en un lugar que no conocemos, somos tremendamente vulnerables. Nos metemos en sitios donde no tenemos que meternos, decimos cosas que no debemos decir, los “shocks” culturales pueden dar lugar a algún que otro malentendido, (...).

Para orientarnos en esta situación, Bounce -una compañía estadounidense especializada en el almacenamiento de equipaje- ha elaborado un estudio para esclarecer cuáles son los destinos más seguros a los que podemos viajar por nuestra cuenta. Aunque a decir verdad, este no es la única variable que han analizado. Además de los índices de criminalidad, también han tenido en cuenta el coste del transporte público y del alojamiento, el clima, la calidad de los bares y de los restaurantes, los destinos y actividades turísticas que están destinadas a los viajeros, (...).

Después de recopilar y analizar todos estos factores, que han dividido en 12 categorías diferentes, estos son los tres países que han quedado en el “Top 3″ del ranking de Bounce:

1. Islandia

Que este país haya sido elegido por Bounce como el mejor país al que viajar en solitario es algo bastante sorprendente. Si la compañía únicamente hubiese tenido en cuenta los índices de criminalidad sería algo perfectamente normal. Sin embargo, también analizó otros factores como la temperatura y la lluvia... que no es algo en lo que destaque precisamente Islandia. Por eso, se puede concluir que hay otros muchos elementos en los que este país ha sacado una puntuación extraordinariamente alta (además de en los índices de seguridad, que es de los más altos del mundo).

Así que, ya lo sabes: si eres capaz de lidiar con las bajas temperaturas, no hay mejor destino que Islandia.

Paisaje de Islandia

2. Malta

La enorme cantidad de fortalezas, templos y lugares de interés cultural de este archipiélago, hacen de Malta el destino turístico perfecto para los amantes de la historia. Tanto es así, que este país ha conseguido una puntuación de 6,34 sobre 10, según los cálculos de Bounce. El equilibrio entre seguridad, cultura, entretenimiento y buen clima, han hecho de este país uno de los predilectos para viajar en solitario.

Foto del puerto de Marsaxlokk, Malta FOTO: La Razón (Custom Credit)

3. Portugal

Nuestros hermanos lusos nos han adelantado (por poco) como el destino ideal para viajar por nuestra cuenta. En la decisión de Bounce han influido sus hermosos paisajes, su arquitectura, su gastronomía, su bajo índice de criminalidad, la buena relación calidad-precio de sus alojamientos. Pero -sobre todo- su amabilidad con los visitantes.

Imagen de las costas del Algarve portugués FOTO: Viajes El Corte Inglés Viajes El Corte Inglés

¿Qué posición ocupa España?

Según Bounce, nuestro país se merece estar por debajo de los tres países anteriormente mencionados y de Croacia, que habría quedado en el cuarto puesto. Una posición muy respetable teniendo en cuenta quiénes son nuestros rivales.

El ránking definitivo es el siguiente:

1. Islandia

2. Malta

3. Portugal

4. Croacia

5. España

6. Belice

7. Montenegro

8. Japón

9. Eslovenia

10. Irlanda

11. Grecia

12. Cuba

13. Italia

14. Georgia

15. República Checa

Ahora bien, hay quien nos da mucho más crédito. Por ejemplo, en un artículo que se publicó el pasado 2021 en el portal de noticias “US News”, se ofrecieron los resultados de una encuesta global que había recopilado los testimonios de miles de turistas que ya habían visitado nuestro país. Y en esa clasificación, España estaba en la primera posición.