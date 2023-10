Aethos Ericeira, un hotel sobre la cima de un acantilado

Son múltiples y muy variadas las razones por las que una persona elige un hotel para alojarse. Normalmente hay un elemento diferenciador, distintivo, que hace que pongamos nuestros ojos en él.

Su situación –dada la amplia oferta hotelera que puede encontrarse- suele ser, para muchos, un detalle determinante.

Siguiendo el razonamiento anterior, el cinco estrellas del que les escribo hoy (Aethos Ericeira) puede presumir de tener un más que sólido reclamo respecto a su ubicación: se asienta en la cima de un acantilado sobre el océano Atlántico. Imposible mejorarlo.

Así es, la espectacularidad de lugar donde se encuentra, con las olas rugiendo bajo nuestros pies y la brisa salada acariciando nuestras caras, nos recuerda el privilegio que supone tanto encontramos en un entorno natural tan especial (que, a su vez, es una de las mecas del surf a nivel mundial) como disfrutar de uno de los mejores hoteles de lujo de estas tierras.

Todas las habitaciones cuentan con balcón o terraza exterior Aethos Ericeira

La prestigiosa cadena hotelera Aethos (con hoteles en Francia, Italia y España) decidió inaugurar este impactante hotel en septiembre de 2022. Apenas un año de vida y, sin embargo, ya es un referente. Todo un logro respaldado por la buena ocupación que, mes tras mes, va obteniendo.

Este bonito edificio -diseñado por el arquitecto portugués Pedra Silva y decorado por el estudio de interiores español Astet Studio-, donde la madera es parte esencial del trazado exterior e interior (acorde con las suaves tonalidades de playas, dunas y acantilados circundantes), logra crear amplios espacios buscando la luz natural y una amplitud de miras en el horizonte recordándonos dónde estamos. Todo ello, gracias a unos grandes ventanales orientados al océano.

Detalle del hall de entrada con amplios espacios y grandes ventanales Aethos Ericeira

Cincuenta modernísimas y amplias habitaciones (a prueba del más exigente de los huéspedes), con vistas al océano o a la preciosa piscina climatizada de agua salada, son argumentos de primera para reservar en Aethos Ericeira. A ellos, hay que sumar (junto a atractivas experiencias como recibir clases de surf, yoga, meditación o paseos en bicicleta eléctrica) su gimnasio, una tienda y un spa donde disfrutar de relajantes masajes y fantásticos tratamientos corporales.

Imposible no disfrutar de esta magnífica piscina Aethos Ericeira

No es de extrañar que, en estos meses, sean muchos los huéspedes procedentes de diferentes partes del mundo (Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, por citar algunas nacionalidades) que han pernoctado entre estas paredes para disfrutar la “experiencia Aethos Ericeira”.

“Onda” es el nombre de su restaurante. Magníficamente decorado, con grandes puertas acristaladas que nos permiten divisar el horizonte, plantea una apuesta culinaria ciertamente sugerente, basada en la calidad del producto, en el que se mezclan la gastronomía portuguesa con elaboraciones de otras latitudes.

"Ondas", una propuesta gastronómica de altura. Aethos Ericeira

Desde unas ostras de la “Ría de Formosa” a un ceviche de “garoupa”; desde unas almejas al estilo portugués “á bulhâo pato” a un risotto de espárragos y champiñones o desde unas gyosas de “camarão” con teriyaki y cebollino a un bacalao con batata asada y grelos.

Elaboraciones, perfectamente presentadas, en las que se cuida el más mínimo detalle desde que el plato sale de cocinas hasta que llega a la mesa del comensal.

Un restaurante para volver.

Sí puedo decirles que me gustó todo cuanto comí, pero especialmente me impresionó uno de los platos: “entrecôte maturado com cogumelos selvagens, pure cebola pérola caramelizada, acompanhado com molho de vinho da madeira e alho negro”

Así pues, la propuesta de Aethos Ericeira es ciertamente atrayente. Sofisticación y lujo en medio de la naturaleza, una gastronomía cuidada y un ambiente de relajación.

Un hotel boutique, ubicado en una de las costas más bonitas de Portugal, donde se respira tranquilidad y serenidad, a la vez que sintonía con la naturaleza.

Todo un privilegio alojarse en este hotel Aethos Ericeira

Resumiendo, un hotel de vanguardia y de diseño localizado en un lugar de ensueño.

Web: www.aethos.com/ericeira