Un Alentejo de excelencia

Si hablamos a nivel mundial, en el mundo de los hoteles de lujo, de “Relais & Châteaux”, sabemos que esas dos palabras son la excelencia en la hospitalidad, en la elegancia y la perfección en el arte de recibir.

Una asombrosa conjunción de alta calidad, buenas dosis de sofisticación, una propuesta de cocina gourmet y una personalidad diferenciada en cada alojamiento.

Hay, sin duda, una filosofía propia a la hora de atender al huésped. Una especie de sello, sujeto a los más altos estándares de calidad, con un único fin: lograr la felicidad del huésped y del comensal durante su estancia para que disfrute de una experiencia sin igual.

Alentejo, la mayor de las regiones de Portugal, tiene el privilegio de contar con dos magníficos cinco estrellas incluidos en este prestigioso y selecto grupo que consiguen hacer realidad uno de los lemas de “Relais & Châteaux”: “promover el arte de vivir mediante la gastronomía y una hospitalidad excepcional”.

Así pues, junto a la indiscutible variedad de una región rica en alicientes para visitarla, junto a los innumerables reclamos y atractivos turísticos de la más diversa índole (históricos, urbanísticos, paisajísticos, gastronómicos, rurales, costeros, etc.), el Alentejo puede presumir también de contar con dos alojamientos sin parangón. Dos grandes incluidos en el “mundo Relais & Châteaux” que convierten el paso, cada uno en su estilo, por esas habitaciones en una experiencia memorable e irrepetible.

Me estoy refiriendo a Herdade da Malhadinha Nova Country House & Spa (en Albernoa, cerca de Beja) y a L'and Vineyards (en Montemor-o–Novo)

Herdade da Malhadinha Nova

Rodeado de naturaleza, envueltos por “montados” y viñedos al sur del Alentejo, descubrimos un paraíso en el interior de Portugal en el que centenares de hectáreas (con viñas, olivos, dehesas, estanques, caballos, ovejas, vacas alentejanas, cerdos ibéricos, ….) envuelven al huésped en un ambiente de lujo, en un proyecto consagrado a la sostenibilidad, en medio del campo.

Detalle de una de las suites con el campo como fondo Herdade da Malhadinha Nova

Amplísimas habitaciones (en todas sus posibilidades de “quartos”, suites y villas), un desayuno de los que no se olvidan por mucho tiempo, magníficos amenities, varias piscinas, zona para spa y relación, una prestigiosa y reconocida bodega o una bonita sala de catas son sólo algunas de las posibilidades que ofrece Herdade da Malhadinha Nova (www.malhadinhanova.pt) .

La apuesta culinaria es de primer orden y está abanderada por su magnífico restaurante galardonado con una estrella Michelin verde. Asesorado por el gran chef Joachim Koerper, aquí los productos de la heredad y de cercanía son la base para conseguir una envidiable cocina de autor que encantará al comensal.

La estrella verde es un reconocimiento a su compromiso con la gastronomía sostenible JNarro

Lógico, apreciando el protagonismo que se da en estos fogones al producto autóctono, que la más famosa guía de la gastronomía mundial se fijara estas cocinas otorgándole una estrella de este color.

Quien les escribe disfrutó de un “jantar” magnífico, con una cocina de sabor, bien elaborada y un extraordinario producto. Todo ello, con el mejor acompañamiento posible para estas elaboraciones: los vinos de esta bodega.

La impecable presentación de los platos responde al magnífico trabajo realizado en estas cocinas JNarro

El restaurante, acristalado en una de sus partes, además de ofrecer gran luminosidad nos recuerda en todo momento dónde estamos: en medio de la naturaleza.

El interior del restaurante destaca, además de su acogedor diseño, por su luminosidad JNarro

En un entorno natural tan idílico, como no podía ser de otra manera, las experiencias que se ofrecen (paseos a caballo, recorridos por los viñedos, itinerarios por el campo en “moto 4”, visita a los animales de la heredad, inmersión en el mundo de la apicultura, catas guiadas de vinos, etc., etc.) están a la altura y al nivel del lugar.

Un espacio donde encontrase a sí mismo, donde las palabras no son suficientes para englobar, apenas una parte, lo que supone alojarse en un lugar tan especial. Referencia y referente en el mundo del lujo rural.

Todo está preparado para el disfrute y bienestar del huésped JNarro

Recordando el paso por Herdade da Malhadinha Nova, uno se da cuenta que hay mucha belleza en esos centenares de hectáreas, que hay mucha paz y tranquilidad en el hecho de dormir en un lugar tan especial, que hay mucha felicidad al sentirse privilegiado de estar allí y que hay un enorme sentimiento de placidez y despreocupación al advertir la forma en la que el huésped es atendido.

El secreto de este éxito se basa en la existencia de un magnífico equipo multidisciplinar atento a cualquier detalle. Imposible no recomendarlo.

Fotografía de la recepción de Herdade da Malhadinha Nova JNarro

La conclusión es fácil: brindan una experiencia “Relais & Châteaux” del más alto nivel con un aliado tan especial como es el campo alentejano.

L'and Vineyards

El nombre, que por sí mismo es una declaración de intenciones, ya nos anuncia la importancia del vino para este cinco estrellas rodeado de viñas con una moderna e impactante arquitectura, de líneas rectas y tonalidades blancas.

Las líneas rectas y un inmaculado color blanco definen la arquitectura de este hotel L'and Vineyards

Ubicado en el centro del Alentejo, apenas a una hora de Lisboa, descubrimos este “Relais & Châteaux” que deja al huésped fascinado.

Un más que espectacular spa (con todo tipo de tratamientos corporales), una piscina interior acristalada, un precioso lago dentro del recinto del hotel y una coqueta piscina exterior van definiendo lo que nos vamos a encontrar.

Todo ello, junto a una bodega que forma parte de este precioso entramado arquitectónico donde advertiremos algunas obras de arte decorando paredes y estancias.

Detalle del mobiliario de una zona de la recepción del hotel L'and Vineyards

Diferentes habitaciones y villas, separadas de edificio principal, conforman un armónico complejo de lujo ciertamente espectacular donde su singularidad y personalidad son signos identificativos y diferenciadores.

Un cuidado jardín, entre los que se mezclan hileras de viñedos de diferentes “castas” (tipos de uvas) que parecen acabar a este precioso lago que tiene como fondo la silueta del castillo medieval de Montemor-o–Novo.

Hileras de viñedos de diferentes tipos de uva son parte del paisaje del hotel JNarro

Y es que, no hay que olvidarlo, estamos en L´and Vineyards (www.l-and.com) donde, por ejemplo, el croar de las ranas que viven en este preciso lago es el tranquilizante sonido que, al anochecer, nos acompaña camino de nuestras habitaciones (muchas de ellas con techo retráctil para poder ver la grandiosidad, desde nuestra cama, de un limpio y estrellado cielo alentejano). Sin duda, una experiencia única.

Algunas habitaciones disponen de un techo retráctil para poder admirar el cielo alentejano desde la cama L'and Vineyards

Siempre se agradecen novedades y, en este caso, me gusta destacar que, mientras se realizan las catas de vinos de esta bodega, nos ofrecen la posibilidad de crear nuestro propio “blend”, con el tipo de uva y en las proporciones que más nos gusten. Todo un detalle para llevarse a casa embotellando este “particular” vino de autor.

Especial atención merece su restaurante, “Mapa”, dirigido por el conocido chef David Jesus. Quien les escribe tuvo la suerte de disfrutar su menú degustación: “Caminhos”. Toda una formidable recreación de diferentes cocinas del mundo históricamente relacionados con la época de los descubrimientos del país vecino o que fueron durante siglos territorios portugueses (Mozambique, Japón, Goa, Brasil, norte de África, India, reino de Siam, …).

En definitiva, viajamos con el paladar, acompañados de los magníficos vinos que nos presentó su sumiller Gonçalo Mendes en un entorno, como es el local del restaurante, ciertamente sugerente en el que únicamente adelanto, por lo impactante a primera vista, que su techo se encuentra decorado por infinidad de lámparas. Un precioso entorno gastronómico en el que ha tenido mucho que ver el conocido diseñador Tom Dixon

Interior del restaurante Mapa L'and Vineyards

Dos grandes alojamientos, dos grandes propuestas y dos grandes proposiciones para alojarse con los más altos niveles de calidad.

Se podrían enumerar muchas más cosas en ambos (detalles de bienvenida y salida, impecable servicio, atención personalizada,…..), pero, además de que aún así sería insuficiente para englobar ambas experiencias, siempre es aconsejable, en mi opinión, dejar que vuele esa capacidad de asombro ante lo que vemos. Es bueno dejarnos sorprender ante lo nuevo e inesperado

Los dos, referencias más allá del Alentejo y de Portugal. Excelencia en estado puro.

Si la palabra hospitalidad la podemos definir como “la cualidad de acoger con amabilidad y generosidad al huésped” en el Alentejo hay dos templos que lo practican a la perfección desde hace años.