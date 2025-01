Alma Lusa Alfama, un hotel boutique en el centro de Lisboa

Difícil encontrar mejor ubicación en Lisboa para un hotel.

Con vistas al remodelado y animado “Campo das Cebolas”, en una de las zonas más vibrantes de la ciudad, muy próximo a la famosísima Plaza del Comercio, junto a la desembocadura del río Tajo e inmerso en el popular barrio de Alfama (uno de los más típicos y pintorescos de la capital portuguesa) descubrimos otro de los grandes alojamientos de grupo hotelero portugués Alma Lusa (www.almalusahotels.com), que cuenta además con un cuatro estrellas en la Baixa/Chiado (exactamente, en la plaza del Municipio, donde se encuentra el Ayuntamiento) y otro en Comporta.

Un cuatro estrellas con una ubicación envidiable Alma Lusa Alfama

Un hotel boutique con mucho encanto que fusiona lo tradicional y lo moderno, dando una nueva vida a un edificio histórico del siglo XII que fue meticulosamente restaurado con un profundo respeto a la personalidad y al pasado de esta construcción centenaria.

Un hotel, haciendo honor al nombre de esta cadena, con alma lusa.

Sus pequeñas dimensiones (con veinticinco habitaciones, incluidas suites), característica propia de esa marca, garantizan una atención más cercana y personalizada, creando una atmósfera intima y acogedora para disfrute de sus huéspedes.

Detalle de una de las habitaciones del hotel Alma Lusa Alfama

Emplazado en la “Rua dos Bacalhoeiros” (nombre que delata la relación de esta zona de Lisboa con un antiguo barrio de pescadores) es una apuesta por la calidad que fusiona la belleza de un edificio con mucha historia con una decoración elegante y armoniosa con estos muros.

No olviden este nombre: “Delfina Café”. Es la flamante propuesta gastronómica que Alma Lusa Alfama ofrece al comensal para disfrutar de un viaje culinario por la tradición de la mesa portuguesa con ciertas influencias internacionales.

Fotografía del interior de Delfina Café Alma Lusa Alfama

¿Les apetecen unas “Croquetas de bacalao con tinta de calamar y chutney de tomate” o un "prego" de bacalao con mayonesa de cilantro y chips de batatas"? ¿Quién puede resistirse a un magnífico “Wellintong de cerdo ibérico, puré de manzana y espárragos verdes a la parrilla”? ¿Qué les parece una “empanada hojaldrada de setas silvestres”?

Una suculenta “ementa”, a la que sumar tapas y petiscos tradicionales portugueses, con postres tan apetitosos como una “pavlova de mascarpone, frutos rojos y lima” o "tarta fina de manzana con helado de vainilla".

Todo ello, junto a una buena selección de vinos, con una original carta de cócteles, clásicos y no tan clásicos, donde les recomiendo uno llamado “White Port, Why not?”, elaborado a base de vino blanco de Oporto, zumo de lima, menta, agua tónica, infusión de frutos rojos y jarabe de azúcar blanco.

No me digan que, tras un ajetreado día recorriendo la capital de Portugal, no hay mejor plan para contarse las maravillas visitadas en Lisboa, que elegir Delfina Café para cenar. Eso sí, con la guinda final de un buen cóctel de autor.

El mundo de los hoteles de alto nivel en Portugal, y en Lisboa en particular, ha adquirido en los últimos años una impresionante calidad que no pasa desapercibida para el viajero. Han sido reconocidos y premiados, muchos de ellos, internacionalmente. Alojamientos como Alma Lusa Alfama contribuyen a posicionar aún más el destino Lisboa.

Siempre se agradece que el hotel donde se pernocte haga lo posible para que su estancia sea inolvidable, para que la tranquilidad y calma que se necesita estén presentes entre las paredes de ese alojamiento.

Eso es lo que ofrecen los hoteles de Alma Lusa, un verdadero refugio donde el huésped apreciará tanto la calidez de un cuidado entorno como la cercanía y profesionalidad en la atención de todo su personal.

Una joya en el arte de la hospitalidad situada el corazón de Lisboa