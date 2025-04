Antorchas Festival 2025: gastronomía de vanguardia y música indie en una experiencia sensorial única

La ciudad de Albacete se convertirá, entre el 19 y el 21 de junio de 2025, en epicentro de la cultura, la música y la alta cocina con la celebración de la cuarta edición de Antorchas Festival. Organizado por el Ayuntamiento de Albacete, el evento se afianza como una de las principales citas estivales del panorama nacional, con una propuesta multidisciplinar que combina conciertos, experiencias gastronómicas inmersivas y actividades audiovisuales, en un formato accesible, urbano y para todos los públicos.

Gastroexperience: cocina, color y naturaleza como espectáculo

Uno de los pilares fundamentales del festival será, una vez más, la Gastroexperience, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Este espacio natural albergará un evento culinario de alto nivel que propone un viaje sensorial a través de los colores del arco iris y la naturaleza. La experiencia, diseñada como un espectáculo gastronómico inmersivo, estará protagonizada por cuatro chefs de reconocido prestigio nacional e internacional, que cocinarán “a ocho manos” en distintos espacios del jardín.

Encabezando esta propuesta se encuentran Víctor Rodrigo Alors y Aroa López, responsables del restaurante valenciano Samsha, conocidos por su enfoque vanguardista y su capacidad para integrar arte, color y sabor en cada uno de sus platos. Junto a ellos estarán Alberto Lozano, chef albaceteño que dirige el restaurante Huset, ubicado en el archipiélago ártico de Svalbard, en Noruega; y Chele González, originario de Cantabria y alma mater de Gallery by Chele en Manila (Filipinas), uno de los restaurantes más reconocidos del sudeste asiático.

Chefs valencianos Víctor Rodrigo y Aroa López Cedidas

Chef Chele González Cedidas

La propuesta parte de la experiencia Cromas by Samsha, un concepto que une gastronomía, emoción, música y arte visual, ahora reinterpretado en un contexto natural como el del Jardín Botánico. La experiencia ofrecerá a los comensales una travesía culinaria basada en los colores y elementos del entorno, haciendo del color el hilo conductor de una propuesta en la que se mezclan sabores del Mediterráneo, ingredientes nórdicos y productos autóctonos filipinos elaborados con técnicas de la cocina española contemporánea.

Será la primera vez que Alberto Lozano traiga a España su cocina de autor, desarrollada en el entorno polar de Svalbard y basada en productos noruegos tradicionales interpretados desde una perspectiva moderna. Por su parte, Chele González, reconocido como “Chef del Año” en 2023 y único cocinero español presente en la lista de Asia's 50 Best Restaurants, presentará una cocina de territorio, muy conectada con la sostenibilidad, que rescata ingredientes endémicos filipinos y los convierte en creaciones de alta gastronomía con influencia española.

Chef Alberto Lozano Cedidas

Templete Food Market: una constelación de estrellas culinarias

Además de la experiencia gastronómica en el Jardín Botánico, el festival contará con una destacada programación culinaria en el Templete Food Market, ubicado en el recinto ferial, en torno al histórico templete modernista. En esta zona se instalarán diversos stands donde se podrá degustar la cocina de chefs galardonados con 11 estrellas Michelin y 12 soles Repsol, así como de cocineros con reconocimientos internacionales y propuestas locales de calidad.

Entre los nombres confirmados se encuentran Iván Cerdeño (Cigarral del Ángel, Toledo), J.Sanz y J. Sahuquillo (Oba, Albacete), Carlos Maldonado (Raíces, Talavera de la Reina), Juan Monteagudo (Ababol, Albacete), Miguel Carretero (Santerra, Madrid), Abraham Ortega (Tabaiba, Las Palmas), Javier Aranda (Gaytán, Madrid), Víctor Infantes (Ancestral, Illescas) e Israel Moreno (Ayalga, Ribadesella), además de Iñigo Lavado, Gustavo Marquina (cinco veces campeón del mundo de pizza), el chef mexicano Allan Yañez y los albaceteños Cristina Ródenas (obrador El Ratico) y BARU Coffee Estate.

Este espacio completará la oferta culinaria del festival con una amplia diversidad de sabores, técnicas y enfoques, convirtiendo el Recinto Ferial en un auténtico paseo por la cocina contemporánea y de raíz.

La música, el eje emocional del festival

En el plano musical, el festival presenta un cartel repleto de artistas de pop, rock y electrónica indie. Viva Suecia, Fangoria, Dani Fernández, Shinova, El Drogas, Travis Birds, Varry Brava, Sexy Zebras, Nada Surf y We Are Not Djs, entre otros, formarán parte de la programación que se desplegará por todo el recinto ferial, destacando el Escenario Principal ubicado en el paseo central.

Antorchas Festival combina así lo mejor de la música alternativa con una experiencia cultural abierta, diversa y de calidad, donde cada jornada se convierte en una celebración de la creatividad y el talento.

Albacete: hospitalidad, accesibilidad y cultura

Albacete, ciudad con vocación festivalera, destaca por su accesibilidad, oferta hotelera diversa y un entorno urbano que permite a los asistentes desplazarse cómodamente entre los distintos espacios del festival. Todo está preparado para ofrecer una experiencia cultural y gastronómica inolvidable.