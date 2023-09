Así es el 'barcostop', la sencilla forma de viajar gratis y recorrer el mundo en un velero

El autostop ya se ha quedado atrás, ahora la nueva práctica que está muy de moda para viajar gratis y recorrer el mundo se llama 'barcostop' y se hace a bordo de un velero o barco particular. Funciona como el autostop, solo que en lugar de buscar transporte en la carretera, lo buscas en los puertos.

El 'barcostop' es una experiencia completa en la que no solo importa "el llegar a destino", tal y como explica Paula Gonzalvo, la creadora digital de Allende los Mares acostumbrada a este tipo de práctica. Bajo este particular método "se colabora en todas las tareas que hay a bordo para poder ayudar a la persona que te está acogiendo". De esta manera, ella, en alguno de sus viajes, ayuda a cocinar, hacer fotos o vídeos, limpiar o cuidar a los niños si los hay. Por ello, insiste en que es una práctica que puede realizar todo el mundo, independientemente de si se tiene experiencia náutica o no.

Así puedes encontrar a personas que te acojan en su barco

Pero, ¿cómo encontrar a alguien que te acoja en su barco? En primer lugar, esta creadora digital recomienda saber inglés. Pues así se tendrán muchas más oportunidades de encontrar a alguien con quien viajar. Pues el 'barcostop' no se realiza con mucha frecuencia en España, es más común en Francia, Inglaterra o Holanda.

La segunda recomendación es ir a puertos de tránsito. Estos puertos son aquellos en los que los barcos atracan, bajan para comprar suministros y se vuelven a ir.

El tercer consejo de la creadora de contenidos es internet: "Internet es fantástico, es una herramienta en la que siempre puedes llegar a encontrar barcos". Además, añade que existe "mucha demanda de tripulación".

No obstante, la práctica del 'barcostop' no suele ser del todo gratuita. Pues cuando un dueño acepta que subas a su barco, se suelen compartir los gastos de gasolina, amarres en puertos y comida. No obstante, esto depende de cada tipo de viaje. Pues hay capitanes que corren con todos los gastos a cambio de compañía y ayuda.

Además, tras varios viajes surcando los mares, aprendes conocimientos básicos de navegación. Por lo que todo aquel que ha probado esta práctica asegura que las experiencias se vuelven más enriquecedoras cuando conoces los amarres, los cambios de vela y otras muchas actividades que hay que realizar a bordo.

Antes de realizar este tipo de turismo, hay que tener en cuenta que no es una práctica idónea para todas las personas. Pues el 'barcostop' suele realizarse en pequeños veleros en los que el espacio es reducido. Además, los capitanes suelen navegar durante varios días seguidos sin necesidad de atracar en ningún puerto. Por lo que también podrás estar varios días conviviendo con las mismas personas sin avistar tierra.