Le Commandant Charcot realizará una circunnavegación completa a la Antártida en 2028

El lujoso rompehielos de Ponant Explorations está a punto de alcanzar un nuevo hito. En una hazaña sin precedentes, Le Commandant Charcot emprenderá una circunnavegación completa del Continente Blanco entre enero y marzo de 2028, con salida desde Ushuaia.

Le Commandant Charcot viajará por regiones remotas e inexploradas y navegará por casi 18 000 kilómetros de costa a lo largo del continente helado, más grande que Europa. La circunnavegación de la Antártida es la esencia misma de la exploración polar.

Diseñado específicamente para expediciones en entornos extremos, Le Commandant Charcot cuenta con un casco polar PC2 que le permite navegar por regiones polares minimizando su impacto medioambiental gracias a su motor híbrido eléctrico propulsado por gas natural licuado (GNL). Navegando bajo la bandera “Bleu, Blanc, Rouge”, cumple con los más altos estándares de seguridad marítima y medioambientales. Su experimentada tripulación está especialmente entrenada para la navegación entre hielos.

Viaje exclusivo

Le Commandant Charcot zarpará en enero de 2028 desde Ushuaia (Argentina) en dirección oeste para llegar a Hobart (Tasmania) en 30 días. Tras una escala de dos días, volverá a zarpar hacia su punto de partida, esta vez siguiendo la costa oriental de la Antártida durante 34 días. Este itinerario sin precedentes ha sido diseñado por los capitanes Etienne García y Patrick Marchesseau. Su experiencia en la navegación entre hielos en las latitudes más altas, adquirida al mando de barcos de la flota Ponant Explorations, ha hecho realidad este nuevo sueño náutico. Ambos comandarán conjuntamente Le Commandant Charcot durante este viaje exclusivo.

Le Commandant Charcot ©PONANT-JulienFabro

«El espíritu de Ponant Explorations se basa en esos momentos de asombro compartido al ser testigos de las inmensas fuerzas de la naturaleza en acción. Como uno de los creadores de este proyecto y persona directamente involucrada en él, me siento profundamente comprometido con guiar a los huéspedes en el descubrimiento de los secretos de esta nueva ruta marítima. Es un privilegio ayudarles a experimentar cómo nos relacionamos con humildad con los elementos -el viento, el mar, el hielo-", asegura el capitán Étienne Garcia

Este viaje único, lleno de aventuras, servirá de puente entre el pasado y el futuro. Revivirá el legado de los grandes exploradores polares, esas figuras legendarias que se enfrentaron a las heladas extensiones. Con el espíritu pionero del capitán Jean-Baptiste Charcot, los huéspedes viajarán en el tiempo y descubrirán los restos de campamentos olvidados, testigos de estas increíbles expediciones.

Le Commandant Charcot La Razón

«Después de navegar por el mar de Ross a bordo del Le Commandant Charcot, tuve el privilegio de seguir los pasos de los exploradores Ross, Shackleton y Amundsen, que hicieron historia en el Polo Sur. Me cautivó la majestuosidad de estos paisajes polares, así como las increíbles aventuras humanas que se han grabado en ellos. Hoy queremos que los huéspedes experimenten la emoción de la exploración a través de una extraordinaria circunnavegación de la Antártida», explica el capitán Patrick Marchesseau

Exploración a bordo del Le Commandant Charcot

Le Commandant Charcot es una auténtica base de apoyo, cómoda y totalmente autónoma, para todas las expediciones polares: en zodiac, en excursiones con raquetas de nieve, en kayak y, por supuesto, el reto de la inmersión polar Cuenta con dos laboratorios, uno seco y otro húmedo, equipados para recoger y analizar muestras de agua, hielo y aire. Una nueva antena SIMS mide continuamente el espesor del hielo.