Un crucero musical rumbo al Festival de San Remo

Aún resuena la euforia de la victoria de Melody en el Festival de Benidorm, que la convirtió hace un par de semanas en la representante de España en el Festival de Eurovisión. Nuestros colegas europeos siguen los mismos pasos y estos días buscan a su candidato para la competición musical que, durante estos meses y hasta la cita en Basilea (Suiza) el próximo 13 de mayo, mantiene entusiasmados a los eurofans.

Una de las competiciones musicales más prestigiosas y tradicionales del globo es el italiano Festival de San Remo, que, además elegir al candidato eurovisivo, ha sido la "fábrica" de muchos de los cantantes que hoy llenan estadios, como Laura Pausini o Tiziano Ferro.

75th Sanremo Italian Song Festival - Grand Finale ETTORE FERRARI Agencia EFE

Pues bien, para vivir una experiencia diferente y vibrante nos embarcamos en Barcelona en el Costa Toscana, el más joven de los barcos de su flota construido con la tecnología más puntera (está propulsado por gas natural licuado). Dentro de la variedad de cruceros tematizados de la naviera italiana, en esta ocasión, el Toscana alberga por cuarto año consecutivo un auténtico festival musical a bordo con destino a San Remo, la capital de la canción europea, y un sinfín de actividades musicales con las que ir calentando motores al son de las olas.

Una propuesta divertida para los amantes de la música (y el turismo, porque también se visitan ciudades "must" para todo viajero apasionado) la cual arranca más embarcar en el Teatro Colosseo, un escenario 360º donde se celebra la edición "marítima" de La Voz. Y es que, el concurso musical que triunfa en la televisión tiene su versión en este joven buque de Costa Cruceros. En La Voz del Mar, los pasajeros "pro" se presentan a un casting al embarcar y, si lo superan, actúan por la noche ante un jurado que, girando su silla tras apretar el popular botón, decidirá si deben formar parte del concurso tras elegir su equipo. Vaya, lo que todos hemos visto en televisión, pero aquí se recrea en un formato especial homologado por los creadores del popular show.

Escenario flotante

Esta noche, una pasajera se mete en la piel de Cher y otro entona la famosa “Il Mondo” de Jimmy Fontana. Ambos consiguen el sí de su futuro "coach" y, en los próximos días, durante la travesía y ante un público entregado, se someterán a nuevos retos hasta que de todos ellos salga un ganador.

Mientras caminamos por este escenario flotante, nos topamos con varios rincones llenos de música. Dee Olivier, en el Heineken Live Music Experience, interpreta algunas versiones de rock, mientras que el periodista musical Fabio de Luca se prepara para una de sus conferencias a bordo. En esta ocasión, hablará de su experiencia en Tomorrowland, el festival más famoso del mundo de música electrónica.

Sin darnos cuenta, atracamos en Marsella y optamos por visitar una de las ciudades con más encanto de la Provenza francesa: Aix-en-Provence, cuna de Paul Cézanne y donde está enterrado Pablo Picasso. Nuestra primera parada es en Jas Bouffan, la mansión donde el artista postimpresionista francés pintó sus primeras obras, una propiedad familiar que atesora el espíritu creativo de Cézanne, cuyo arte se respira por toda la ciudad. Un poco más arriba, en una de las colinas, se encuentra otro de los puntos más emblemáticos: el castillo de Vauvenargues, el cual Picasso compró y que actualmente es propiedad de la descendencia de su esposa Jacqueline Roque. Aquí, el malagueño decidió que quería descansar para siempre. "Él apenas vivió en esta ciudad, pero Cézanne era uno de los artistas que más admiraba, así que no dudó en comprar esta propiedad para que sus restos descansaran aquí", nos cuenta nuestra guía.

Parada en Aix-en-Provence

De vuelta al centro de Aix-en-Provence, ciudad rival de Marsella (la primera, de aires señoriales, noble y ostentosa frente a la humilde y obrera Marsella), nos encontramos con las deslumbrantes fachadas "de oro", características del lugar, y repletas de lo que ellos llaman “hoteles particulares”: mansiones espectaculares diseminadas por sus calles. Bien merece un paseo por el barrio Mazarino o por la zona medieval. Una ciudad con fuerte personalidad donde no pueden dejar de probar sus dulces calisson y comprar algún recuerdo de los campos de lavanda que circundan la localidad. Compren un Fuseau y su aroma les trasladará inmediatamente a la Provenza.

De vuelta al Costa Toscana, organizamos la agenda para no perdernos la Silent Music Experience, a través de la cual, con unos auriculares, elegimos al DJ que más nos apetezca y saltamos a la pista de la Spiaggia Beach Club. Para los que prefieren algo más tranquilo, pueden degustar un Campari Spritz mientras disfrutan de una sesión de jazz en el Granducato. Como ven, en el Toscana, la música, junto al mar, marca los ritmos circadianos.

Segunda parada en tierra. Llegamos a Civitavecchia y alquilamos un coche para trasladarnos hasta Roma. En poco menos de una hora estamos degustando un macchiato al estilo moka en el mítico Il Caffé Sant’Eustachio, cerca de la Plaza Navona. Poco les descubriré de la ciudad eterna que no conozcan ya: un paseo por el Foro, el Coliseo y el lanzamiento obligado de moneda en la renovada Fontana di Trevi para así regresar cuanto antes a la capital italiana, donde el tiempo se detiene y cada paso sabe a historia.

Un instante de la actuación de Gigi D'Agostino en el Costa Toscana Cedida

Esta noche, a bordo del Costa Toscana, hay "eventazo". Para abrir el apetito de lo que será el colofón del viaje en San Remo, la final del festival, sube al crucero Gigi D'Agostino, el mítico DJ de los noventa y autor de canciones que todavía resuenan en la mente de todos. Este símbolo musical de lo que denominan el "eurodance" y el "italodance" cuelga el cartel de completo a bordo y hace temblar el escenario durante dos horas con temazos como “In my mind” o “L’Amour Toujours”.

Ya atracados en San Remo, bajamos a tierra para conocer lo que se cuece a horas del esperado desenlace del festival, en el que, entre otros, compiten el conocido Fedez o los aclamados Giorgia y Achille Lauro.

"Salseo" en el festival

29 artistas del país transalpino se enfrentan a la decisión del público y del jurado para conseguir el León de Oro, un evento que reúne anualmente a 15 millones de espectadores. Esta 75ª edición del mítico festival no ha estado exenta de polémica y cotilleos. En esta ocasión, protagonizada por uno de los candidatos, Fedez, quien, además de ser cantante de éxito, saltó a las portadas recientemente por desvelarse su doble vida cuando era marido de la "influencer" Chiara Ferragni. Es más, en esta edición de San Remo, Fedez compite con otro candidato y amante de su ex esposa, Achille Lauro. El salseo está servido después de cuatro galas y una semana en la que el tema de conversación italiano no es otro que la gran final.

Se nota a pie de calle. Por el Corso Matteotti, numerosas emisoras musicales entrevistan a cantantes convertidos en celebridades, a quienes esperan con ansias a la salida numerosos fans. Los hoteles donde se alojan las estrellas también son puntos de encuentro para jóvenes en busca de una foto con sus ídolos. A los pies del Casino, donde hasta 1976 se celebraba el certamen, el ambiente hierve. Lo mismo sucede en el Teatro Ariston, donde tiene lugar la gala. San Remo multiplica por cinco su población durante estos días, a los que los italianos se refieren como la "Semana Santa". Conocida como la Riviera de las Flores, esta ciudad italiana acogió a Alfred Nobel en sus últimos años de vida y vio nacer y morir al literato Italo Calvino.

Las largas colas para acceder al Ariston bloquean el centro de la ciudad, esas pequeñas callejuelas ("carrugios") tan populares en este rincón norteño de Italia, que dan forma a la Piña, un casco antiguo digno de recorrer con calma. Quizá hoy no sea el día, porque quedan unas horas para que arranque la final del Festival de San Remo y la euforia no da tregua.

75th Sanremo Italian Song Festival - Grand Finale ETTORE FERRARI Agencia EFE

Regresamos al crucero, ya vestido de gala, para vivir desde dentro el desenlace de una semana frenética en la que se conocerá al ganador del concurso. Costa Cruceros tiene desde hace cuatro años un acuerdo con el festival para formar parte activa de él. De hecho, durante la retransmisión, conectan en directo con el barco para emitir una actuación en directo del grupo electrónico Planet Funk.

Se acerca la hora del veredicto final. Las luces del Costa Toscana iluminan el cielo de San Remo y se da a conocer al vencedor: Olly (en la imagen superior) y su "Balorda Nostalgia" se hace con el León de oro mientras los motores del Costa Toscana arrancan para emprender el viaje de vuelta a Barcelona.