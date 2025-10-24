El Hotel Las Arenas Balneario Resort: un refugio de lujo para este otoño en el Mediterráneo

Con la llegada del otoño, el Hotel Las Arenas Balneario Resort de Valencia se presenta como la escapada perfecta para quienes desean disfrutar del relax, la gastronomía y el encanto mediterráneo en la época más tranquila y acogedora del año. Este exclusivo establecimiento de 5 estrellas Gran Lujo, perteneciente a la cadena española Hoteles Santos y miembro de «The Leading Hotels of the World», ofrece una experiencia única que combina bienestar, confort y tradición frente a la playa de Las Arenas, uno de los enclaves más emblemáticos de la capital valenciana.

El hotel encierra una historia que lo convierte en un auténtico icono de la ciudad. En 1898 se fundó el histórico Balneario Las Arenas, punto de encuentro de la alta sociedad valenciana de la época. Décadas después, en 2002, comenzó la construcción del actual resort sobre aquellos cimientos, manteniendo elementos originales como la piscina y los imponentes columnarios. Su inauguración en 2006 marcó un hito: fue el primer hotel de 5 GL en la Comunidad Valenciana*, situando a Valencia en el mapa del lujo internacional.

Esta es una de las mejores épocas del año para descubrir los servicios de este emblemático hotel. Empezando por el Spa Las Arenas, uno de los espacios más reconocidos del complejo. Sus completas instalaciones invitan a resguardarse del fresco con un circuito de hidroterapia que incluye piscina activa, jacuzzi interior y exterior, camas de burbujas, ducha escocesa, baño de vapor, sauna o fuente de hielo. A ello se suma un catálogo de tratamientos personalizados y masajes que combinan técnicas orientales, aromaterapia o cromoterapia, con productos de firmas de prestigio como Sisley u Hora Sexta.

Piscina climatizada HOTELES SANTOS LA RAZÓN

La experiencia sensorial se prolonga en la mesa. En el restaurante Brasserie Sorolla, el chef José María Baldó conduce al comensal por un viaje de sabores donde la tradición valenciana se entrelaza con la creatividad más contemporánea. La oferta culinaria del hotel continúa en otros rincones del hotel: la frescura desenfadada de The Blue Pool Bar & Restaurant, el sabor auténtico del Kiosko Chill & Grill, donde los productos de proximidad del mar y la tierra se convierten en protagonistas a la brasa (ambos abiertos en temporada); y el elegante Lobby Bar, especialista en cafés y coctelería clásica, perfecto para saborear un cóctel en su terraza frente al Mediterráneo.

El confort se vive en cada detalle de sus habitaciones y suites, con amplios ventanales que permiten contemplar la grandiosidad del Mediterráneo. La decoración, elegante y cálida, se complementa con servicios exclusivos como la carta de almohadas, la cafetera en la propia estancia, la prensa diaria o el servicio de habitaciones las 24 horas.

Suite Malavarrosa HOTELES SANTOS LA RAZÓN

Aunque el verano haya quedado atrás, el hotel mantiene activa su piscina climatizada, con vistas a los jardines, donde poder relajarse incluso en los días más frescos. Los amantes del deporte también encuentran aquí un lugar privilegiado, gracias a un gimnasio con vistas al mar que permite mantenerse en forma sin renunciar al entorno.

El Hotel Las Arenas Balneario Resort no es sólo un destino para parejas o escapadas románticas. Sus instalaciones lo convierten en un espacio versátil: desde el Miniclub Octopus para los más pequeños hasta los salones y jardines preparados para todo tipo de eventos especiales. Los dos columnarios que albergaban el antiguo balneario, se han reconvertido en salones de conferencias y banquetes que ofrecen soluciones de primer nivel para todo tipo de encuentros.

Además, el resort se distingue por su compromiso con la sostenibilidad. De hecho, ha recibido certificaciones como el Carbon Proof Certificate y el sello Bioscore, que avalan su esfuerzo en calcular, reducir y compensar la huella de carbono. Entre sus medidas destacan la instalación de 45 cargadores para coches eléctricos, la reducción progresiva de plásticos y papel, y la colaboración con ONG y asociaciones locales.

Este otoño, el Hotel Las Arenas Balneario Resort invita a descubrir un lujo sereno, donde cada detalle está concebido para regalar a los huéspedes una experiencia inolvidable frente al mar.