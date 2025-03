Los mejores regalos gourmet para celebrar el Día del Padre

El Día del Padre es una oportunidad para sorprender con experiencias y detalles que despierten los sentidos. Para quienes buscan opciones sofisticadas, hay propuestas gourmet que combinan sabor y elegancia. Desde una cena especial hasta un vino excepcional o un chocolate exquisito, cada alternativa convierte la celebración en un festín memorable.

Alta cocina en un entorno especial

Vesta Taberna, en San Lorenzo del Escorial, ofrece una experiencia gastronómica cuidada y creativa. Recomendado por la Guía Repsol, el restaurante combina ingredientes de proximidad con la filosofía slow food. Bajo la dirección del chef Manuel Melcón, con experiencia en prestigiosos restaurantes internacionales, su menú degustación resalta el sabor de productos de temporada. Cada plato refleja la innovación y el respeto por el producto, acompañado por una cuidada selección de vinos naturales. Un ambiente acogedor y un servicio atento completan la experiencia, convirtiéndola en una elección ideal para una celebración especial.

Detalle gastronómico de Vesta Taberna Vesta Taberna

Dulces sofisticados para los amantes del chocolate

Para los paladares más golosos, Lindt Dubai Style Chocolate regresa en nuevos formatos. Su combinación de chocolate con leche, pistacho cremoso y crujiente masa Kadayif ahora se encuentra en tableta, caja de bombones y snack "on the go". Un equilibrio de texturas y sabores pensado para los amantes del chocolate de calidad. Inspirado en tendencias de sabores que han conquistado a los apasionados del cacao, este lanzamiento reafirma el compromiso de Lindt por innovar con creaciones irresistibles.

Lindt Dubai Style Chocolate Lindt

“Coffe break” con estilo en el corazón de la ciudad

Tótem Madrid, ubicado en el exclusivo Barrio de Salamanca, es el lugar ideal para disfrutar de un "coffee break" sofisticado. Su exclusivo lobby ofrece un ambiente elegante para una pausa con café de especialidad y repostería artesanal. Este espacio refinado invita a relajarse y disfrutar de un momento de tranquilidad, ideal para quienes desean combinarlo con un paseo por las calles cercanas, repletas de tiendas exclusivas y rincones con historia. Más que un simple descanso, una experiencia que captura la esencia más sofisticada de Madrid.

"Coffe Break" en Tótem Madrid Tótem Madrid

Un brindis especial con un vino excepcional

Un buen vino siempre es un acierto. Protos Verdejo Reserva, con crianza en barrica, desarrolla aromas complejos y mantiene un equilibrio entre frescura y estructura. Sus notas afrutadas y su delicada mineralidad lo hacen ideal para acompañar pescados en salsa, mariscos o carnes blancas. Para la ocasión, Protos presenta un estuche especial con dos botellas y copas, diseñado para compartir momentos especiales. Con el sello de una de las bodegas más prestigiosas, este verdejo es una opción inmejorable para brindar por quienes siempre han estado ahí.

Estuche Especial Día del Padre Protos Verdejo Protos

Pastelería francesa con un toque exclusivo

Brach Madrid ofrece una selección de repostería inspirada en las boulangeries parisinas. Éclairs, tartas de limón y merengue y otras delicatessen se elaboran con ingredientes de calidad, fusionando la tradición francesa con sabores locales. Cada creación es una obra de arte gastronómica, ideal para quienes buscan un capricho refinado. Disponibles para disfrutar en el elegante ambiente del hotel o para llevar, estos dulces son una opción perfecta para los amantes de la alta pastelería.

Surtido de pasteles y bollería de Brach Madrid Brach Madrid

Cocina con arte en Pinzelada Lounge

BLESS Hotel Madrid propone una experiencia culinaria en Pinzelada Lounge, un espacio donde la gastronomía se convierte en arte. Su Menú Ejecutivo combina ingredientes frescos con recetas innovadoras que equilibran tradición y modernidad. Desde entrantes cuidadosamente elaborados hasta postres artesanales, cada plato está diseñado para sorprender con sabor y presentación. Todo ello en un entorno sofisticado y acogedor, donde el servicio impecable y la atmósfera exclusiva convierten cada comida en un momento para recordar.