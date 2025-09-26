Navarra: cicloturismo entre montañas y castillos

Las hojas de los árboles empiezan a caer, el calor nos da –por fin– un respiro y el paisaje comienza a tornarse de tonos dorados. El otoño ya está aquí y eso significa que es el momento de pensar en pequeñas escapadas capaces de aliviarnos la rutina que nos marca el mes de septiembre. Porque rutina no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento si encontramos un alto en el camino en el que parar a coger aire fresco y renovar energías. ¿Cómo? No hay mejor manera que viajando. Y no hace falta irse muy lejos para lograrlo... Navarra es un destino perfecto para cumplir con tal fin.

Centros de cicloturismo

El otoño invita a disfrutar de aventuras al aire libre, de paseos en plena naturaleza y de actividades deportivas en un entorno privilegiado. Sin excesivo calor y con un hermoso paisaje alrededor, esta época del año se convierte en idónea para alojarse en un camping y sacar el máximo partido a la oportunidad de conectar con el entorno de una manera integral. Y subirse en una bicicleta es una forma redonda de conseguirlo, tanto para grandes expertos como para aficionados que quieren vivir una experiencia diferente.

Si está pensando en una escapada en familia y con diversión asegurada, la Asociación de Campings de Navarra propone 18 establecimientos a lo largo y ancho de su territorio que no defraudan, ya que son centros de cicloturismo que ofrecen un amplio catálogo de rutas descargables (carretera, gravel y MTB) aptas para diferentes niveles, así como espacios de reparación de bicicletas, lavaderos y zonas de guarda y custodia de las bicicletas.

Buen ejemplo de ello es Camping Iratxe, ubicado en un enclave rodeado de naturaleza y arropado por las montañas de Montajurra, Monjardín y las Sierras de Urbasa, Andía y Lókiz. Si hay algo que sobresale en Camping Iratxe son sus amplias zonas comunes, así como sus numerosas áreas deportivas, entre las que destacan las pistas de frontón, de tenis y su impresionante campo de fútbol –que hace las delicias de los más pequeños de la casa–. Y esto se complementa con todo lo necesario para garantizar la comodidad del viajero, tanto para los que viajan en autocaravana como para los que optan por los coquetos bungalows o las habitaciones múltiples –ideales para grandes grupos–.

Tierra Estella

Rodeados de arte y en pleno Camino de Santiago, Camping Iratxe es el «campamento base» perfecto para recorrer la comarca de Tierra Estella. La primera parada es precisamente la ciudad de Estella, donde los peregrinos se mezclan con turistas y vecinos. Apodada «la Toledo del norte», presume de una judería con gran historia y esconde en su interior tres joyas románicas que no hay que perderse: el Palacio de los Reyes de Navarra, el claustro de San Pedro de la Rúa y la portada de San Miguel, aunque si hay tiempo tampoco hay que perderse la portada del siglo XIV de la iglesia del Santo Sepulcro, las puertas de la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de Santa María Jus del Castillo –transformada hoy en Centro de interpretación del Románico y del Camino de Santiago– y la Basílica del Nuestra Señora del Puy, patrona de la ciudad. Además, no hay que dejar de practicar el «pintxo-pote» en los numerosos bares de sus plazas.

Para dejar boquiabiertos a los niños, merece la pena calzarse unas buenas zapatillas y adentrarse en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra. A este espacio protegido se llega a través de un sendero que parte desde Baquedano, una pequeña localidad del Valle de Améscoa ubicada a media hora de Estella. Esta ruta tiene 6,2 kilómetros de longitud entre ida y vuelta y unos 90 metros de desnivel, por lo que resulta asequible para todos los públicos. Y la experiencia merece la pena, ya que pasito a pasito nos topamos con pozas y pequeñas cascadas que recogen las cristalinas aguas procedentes del Parque Natural de Urbasa-Andía. Y no muy lejos, a unos 11 kilómetros, el Mirador de Ubaba puede ser el broche perfecto a un día completo.

Un castillo de cuento

No muy lejos de Ayegui, a unos 30 minutos en coche, podemos regalar a los más pequeños un viaje en el tiempo de los que dejan huella en la memoria, pues el impresionante castillo de Olite nos invita a vivir la magia del medievo en primera persona. Y es que, una vez en su interior, resulta imposible no fantasear con el que fue uno de los castillos más lujosos de Europa, una extravagante construcción de estilo gótico, a base de torres, estancias, galerías, jardines y patios construidos con los más nobles materiales y acabados con una rimbombante decoración. Ahora, el viajero tiene el privilegio de colarse por sus recovecos y disfrutar de sus impresionantes vistas. Por cierto, en un día claro resulta sencillo atisbar en el horizonte la silueta de la villa medieval de Ujué, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. No es para menos, pues sus casas de piedra y el encanto que desprenden sus callejuelas resulta mágico. Y para recuperar fuerzas, nada mejor que unas deliciosas migas de pastor, plato típico de la zona.