Palazzo Gaddi: un hotel renacentista en el corazón histórico de Florencia

Dicen que cada rincón de Florencia esconde un secreto del Renacimiento. Basta levantar la mirada hacia la cúpula de Brunelleschi o perderse en las callejuelas cercanas al Duomo para sentir cómo la ciudad respira arte y belleza en cada recoveco. En este imponente escenario, un palacio del siglo XVI renace como hotel, uniendo la grandeza del pasado con la hospitalidad actual.

El Tivoli Palazzo Gaddi Firenze abrió sus puertas en junio de 2024, marcando la consolidación de Tivoli Hotels & Resorts en Italia. Situado a pocos pasos de la catedral, la Capilla de los Médici, el mercado de San Lorenzo o la estación de Santa Maria Novella, el hotel ofrece una ubicación privilegiada tanto para quienes visitan Florencia por primera vez como para los que desean redescubrirla. Su localización lo convierte también en un punto de partida ideal para adentrarse en la vida cotidiana de la ciudad, entre talleres artesanos, cafés históricos y museos imperdibles.

La historia del edificio se remonta a las familias Gaddi y Arrighetti, dos linajes aristocráticos florentinos que no solo legaron sus muros, sino también frescos, pinturas y piezas de arte que todavía decoran los espacios. Tras una cuidadosa restauración, conserva su espíritu renacentista a la vez que incorpora el confort actual. Sus 86 habitaciones, incluidas cuatro suites, combinan mobiliario de época y arte florentino con detalles contemporáneos. La suite presidencial, además, cuenta con una terraza panorámica con vistas espectaculares de la catedral y de los tejados de la ciudad.

La gastronomía es otro de los pilares de la experiencia. El restaurante Terrae, dirigido por la chef Iside De Cesare, reconocida con una estrella Michelin, propone un viaje sensorial por la cocina toscana e italiana en un entorno íntimo. Su Jardín de Invierno convierte cada comida en un momento especial. La propuesta se amplía en el Araia Rooftop, un bar en la azotea ideal para contemplar el atardecer con un cóctel, y en el Milton Bar, en el lobby, que combina tradición y elegancia bajo una claraboya histórica.

El Palazzo Gaddi también se ha concebido como un lugar para celebrar. Sus salones con frescos originales y sus cinco salas de reuniones con capacidad de hasta 200 personas lo convierten en un escenario excepcional para bodas, ceremonias y encuentros profesionales, donde cada detalle se cuida con esmero.

Para Pierluca Chiavetta, gerente general del hotel, la llegada de Palazzo Gaddi a la marca Tivoli supone unir la hospitalidad clásica de la firma con la esencia de Florencia: un equilibrio entre servicio, historia y experiencias auténticas.

En este hotel –el segundo proyecto de Tivoli en Italia, tras el Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa en la costa adriática– ofrece al viajero la posibilidad de descubrir la ciudad de un modo íntimo y especial.