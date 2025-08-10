Nikki Beach Mallorca y el Hydra: lujo, vela y estilo de vida en la Copa del Rey Mapfre

Mallorca ha vuelto a convertirse en uno de los grandes escenarios del deporte náutico internacional con la celebración de la 43ª edición de la Copa del Rey Mapfre. Este evento, que reúne a la élite de la vela en la bahía de Palma, se ha consolidado como una cita deportiva de primer nivel, y, a la vez, como un punto de encuentro para marcas de prestigio, gastronomía de autor y experiencias exclusivas que definen el nuevo lujo mediterráneo.

En esta edición, el protagonismo de la embarcación DK46 Hydra, aparte de venir del mar, estuvo acompañado de nombres de peso que aportaron identidad, estilo y valor a la experiencia. Entre ellos, Nikki Beach Mallorca, uno de los beach clubs más icónicos de la isla y del mundo, que se sumó como colaborador oficial del equipo, alineando su filosofía de celebración de la vida con los valores de este deporte: resiliencia, coordinación y conexión con el entorno.

Nikki Beach Mallorca Nikki Beach Mallorca

La apuesta de Nikki Beach por el Hydra es también una declaración de intenciones: destacar que el lujo actual se encuentra tanto en el disfrute del momento como en el respeto por el entorno y el trabajo en equipo. Como parte de su compromiso con el evento, Nikki Beach no solo respaldó al equipo, sino que participó en la creación de experiencias exclusivas para rendirle homenaje.

El fabuloso Zoëtry Mallorca

Una de esas experiencias fue la cena Latitud 39ºN, celebrada en Zoëtry Mallorca. Este hotel rural de cinco estrellas, parte de la prestigiosa Inclusive Collection de Hyatt, es una finca mallorquina restaurada con sensibilidad y excelencia. Rodeado por 56.000 metros cuadrados de jardines, olivos centenarios y arquitectura tradicional, Zoëtry Mallorca ofrece lujo y carácter. Su servicio es impecable, su entorno íntimo y su propuesta de bienestar y gastronomía están entre lo mejor de la isla.

La cena fue mucho más que una cita culinaria: fue una celebración de los elementos —el viento, la tierra y el mar— como homenaje simbólico al Hydra y a la filosofía del evento. Con un menú creado para la ocasión por el chef Andreu Genestra, distinguido con dos estrellas Michelin, los invitados disfrutaron de una experiencia sensorial completa: desde los bocados servidos en el molino hasta la mesa dulce en la capilla del hotel, pasando por platos como la anguila Wellington a la mallorquina o el cochinillo de porc negre. Todo maridado con vinos seleccionados y servido en una puesta en escena cuidadosamente diseñada.

Secrets Villamil y Nikki Beach, superlativos

Otro de los pilares de esta experiencia fue el alojamiento en Secrets Mallorca Villamil, también parte de la Inclusive Collection de Hyatt. Este resort solo para adultos, situado frente al mar en Paguera, destaca por su arquitectura elegante, su ubicación privilegiada y su concepto de descanso total. Con vistas al Mediterráneo, piscina, spa y una oferta gastronómica cuidada, el hotel sirvió como base perfecta para vivir la Copa del Rey desde un enfoque de confort y exclusividad. En fin, todo reflejó la conexión entre todos los actores de esta experiencia: el mar, la vela, la gastronomía, el diseño y la hospitalidad de primer nivel.

Oferta culinaria de Nikki Beach Mallorca Nikki Beach Mallorca

Nikki Beach Mallorca, fiel a su espíritu global y a su compromiso con la escena local, aportó su característico sello: energía, elegancia informal, ritmo y alegría. Como punto de encuentro durante el evento y como parte activa de la experiencia, el beach club se consolida como un referente que sabe adaptarse y aportar valor a contextos diversos, desde fiestas internacionales hasta veladas íntimas y colaboraciones deportivas.

A tan solo veinte minutos del centro de Palma, Nikki Beach Mallorca es mucho más que un club de playa: es un refugio de lujo frente al mar, con vistas a la isla de Sa Porrassa, en Calvià. Desde su apertura en 2012, se ha convertido en un símbolo del lujo a pies descalzos, combinando sofisticación y ambiente relajado. Sus instalaciones incluyen una piscina de aguas cristalinas, restaurante al aire libre, bodega de vinos, salón interior Nikki Privé con vistas al mar y el exclusivo lounge “Es Racó de Mallorca”, que fusiona el espíritu Nikki con el encanto balear. Cuenta con servicios de recogida gratuitos en lancha y yate, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para locales como para visitantes que llegan por mar.

Su propuesta gastronómica, dirigida por el chef ejecutivo regional Alex Gullberg, es un viaje de sabores globales con ingredientes locales: mariscos frescos, barcos de sushi, platos mediterráneos y cocina costera, todo acompañado de champagnes, vinos de calidad y cócteles creativos. Comer en Nikki Beach Mallorca es un acontecimiento privilegiado, además de una experiencia sensorial que se disfruta con dichosa plenitud y la vista puesta en el Mediterráneo.

Una regata como metáfora

Detrás de esta visión se encuentra también la Inclusive Collection de Hyatt, un portafolio que agrupa propiedades de alta gama en todo el mundo bajo una premisa común: cada momento merece ser vivido plenamente. Justamente, tanto Zoëtry como Secrets Villamil son ejemplos concretos de esta filosofía aplicada al entorno mallorquín, que combina sofisticación con un sentido profundo de pertenencia al lugar.

Copa del Rey de Mapfre Toni Montesinos

En este sentido, la Copa del Rey Mapfre es, en esencia, una metáfora perfecta de lo que se vivió durante estos días. La regata exige preparación, intuición, trabajo en equipo, capacidad de adaptación. Pero también requiere disfrutar del trayecto, leer el mar y celebrar los logros en comunidad. Y ese equilibrio se vio reflejado tanto en el equipo del Hydra como en quienes lo apoyaron desde tierra firme. El éxito de esta edición reside sin duda en el número de embarcaciones, pero también en cómo distintas marcas, espacios y profesionales se articularon para dar forma a algo mayor que la suma de sus partes. En ese sentido, la colaboración entre Nikki Beach Mallorca, el equipo del Hydra, la Inclusive Collection, Zoëtry Mallorca, Secrets Villamil y Andreu Genestra marca un antes y un después en la forma de entender el patrocinio deportivo de alto nivel.