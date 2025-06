Nikki Beach Mallorca: un oasis mediterráneo para la desconexión y el bienestar

Mallorca no necesita demasiadas presentaciones. Basta pisar la isla, dejar que el sol caliente la piel y que la brisa marina acaricie el ánimo para entender por qué se convierte, cada verano, en un imán irresistible. Paisajes que cortan la respiración, una gastronomía que cautiva hasta los paladares más exigentes y ese ritmo pausado que invita a no mirar el reloj. Aquí, la desconexión no es una promesa, es una realidad. Y si a ese escenario se le suma Nikki Beach Mallorca el éxito está asegurado. En este lugar el lujo relajado se siente a cada paso y a cada bocado, el ambiente tiene alma y cada rincón respira estilo.

Lujo con alma frente al mar

Este refugio de belleza indiscutible y energía contagiosa se convierte durante la temporada estival en uno de los epicentros del lujo relajado en la isla. Situado entre los exclusivos puertos de Puerto Portals y Port Adriano, el beach club es mucho más que un lugar para tomar el sol. Es una experiencia total que combina música, gastronomía, entretenimiento, moda y arte con vistas al mar.

Pool Area de Nikki Beach Mallorca Nikki Beach Hospitality Group

Desde su apertura en 2012, Nikki Beach Mallorca ha sabido consolidarse como uno de los destinos imprescindibles del verano. Este año, el espacio estrena una renovación completa de su primera planta, ahora convertida en un elegante salón con terraza ideal para eventos privados, desde celebraciones íntimas hasta encuentros corporativos. La panorámica al Mediterráneo es solo parte del espectáculo.

Camas balinesas de Nikki Beach Mallorca Nikki Beach Hospitality Group

Propuestas gastronómicas que van más allá de cada plato

La oferta gastronómica está en manos del chef ejecutivo Alex Gullberg, cuya cocina captura el espíritu global de la marca con productos locales de primera calidad. Sushi, mariscos frescos, ensaladas rebosantes de color y sabor, y una carta de vinos y cócteles que invita a brindar sin prisa, marcan el ritmo de una experiencia sensorial que va más allá del plato.

Zona de restauración de Nikki Beach Mallorca Nikki Beach Hospitality Group

Sushi Boat de Nikki Beach Mallorca Nikki Beach Hospitality Group

La piscina de aguas cristalinas rodeada de tumbonas, la bodega, el lounge frente al mar y la extensa playa con sofás y camas balinesas crean el entorno perfecto tanto para la relajación como para la celebración. Aquí, cada detalle está pensado para disfrutar al máximo de las horas doradas de la tarde, cuando el sol acaricia la piel y la música se funde con el sonido del mar.

Celebraciones con sello propio

La temporada 2024 llega repleta de planes vibrantes. Desde la legendaria White Party (5 de junio), sinónimo de sofisticación veraniega, hasta el retorno de la Red Party (13 de septiembre), que despide la temporada con una explosión de color y energía. También destacan citas como el 13º aniversario del club (19 de julio), el evento gastronómico y cultural “Amar La Isla Bonita” (1-3 de agosto), o la colaboración especial con el Mallorca Championships, que incluye actuaciones y presencia VIP durante el torneo de tenis.

Y para quienes buscan planes semanales, Nikki Beach Mallorca propone un calendario con propuestas como “Saturdance” (sábados llenos de ritmo), los míticos “Amazing Sundays” o la experiencia retro del “Nostalgia Fan Club”, con vinilos que rescatan himnos de los años 70 a los 2000.

Nikki Beach no es solo un lugar, es una filosofía de vida que celebra el momento presente con intensidad, estilo y alegría. Mallorca lo potencia todo, y Nikki Beach lo encapsula en una propuesta única e irresistible que convierte cada día en una fiesta para los sentidos. Un escenario perfecto para entregarse al disfrute y a la desconexión.