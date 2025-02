Otra forma de vivir Sevilla desde las alturas y a oscuras

Resulta tan manido como real. Sevilla es tan especial que embruja y engatusa en cualquier época del año, convirtiéndose en una aventura ideal para realizar con niños. Sin duda, la primavera es el culmen del éxtasis sensorial que regala la capital hispalense, pero en pleno invierno también cautiva a quien lo visita. Y lo hace porque nunca deja de sorprender. De hecho, ahora hay una nueva excusa que bien merece una escapada a la ciudad, si es posible, antes del próximo 16 de marzo. Se trata de la segunda edición de Naturaleza Encendida en el Real Alcázar de Sevilla, titulada Sueños, un espectacular montaje centrado en Felipe V y su onírica estancia en el monumento que envuelve y atrapa al visitante al caer la noche en una experiencia sensorial difícil de olvidar.

A partir de las siete y media de la tarde, cuando el sol ya se ha escondido, y hasta las 11 de la noche, es el momento de adentrarse en una especie de tercera dimensión aderezada de historia, arte, ciencia, naturaleza y sentimiento. También con niños, pues el recorrido está especialmente diseñado para atraer la atención y emocionar a grandes y pequeños.

Sueños en cuatro actos

Con los sentidos a flor de piel, recorremos caminando el tesoro iluminado del Real Alcázar de Sevilla con la sensación de vivir algo mágico. Y lo es, pues Sueños recrea la estancia del rey Felipe V en el Real Alcázar entre 1729-1733, una época históricamente conocida como «Lustro Real», en la que la Corte Española se trasladó de Madrid a Sevilla. Según relatan los archivos de la época, Felipe V sufría de una profunda melancolía, que solo veía aliviada en Sevilla. Durante estos cinco años, el rey tuvo visiones maravillosas y sueños increíbles, además de ser un gran benefactor de varias instituciones sevillanas como la Real Maestranza de Caballería. Por ello, esta edición logra conectar a la perfección el Real Alcázar de Sevilla con las temáticas que rodearon al monarca en aquella época, como la ópera barroca, los últimos avances científicos o el maravilloso arte pictórico de la época, sin olvidar su pasión por los caballos. Así, cada uno de estos actos representa un sueño diferente: el de Farinelli, cuyas canciones ponen el vello de punta; el de la anatomía, que hace las delicias de los niños al mostrar la magia de la ciencia y la investigación desde el suelo; el de la artillería, donde impresiona la sensación de perderse en un laberinto de árboles, y el sueño dela Maestranza, que finaliza atravesando la Puerta de la Alcoba después de haber alucinado con las siluetas de los caballos corriendo de árbol en árbol.

Naturaleza Encendida en Sevilla : Sueños. Real Alcázar Naturaleza Encendida

Fascinados por lo vivido, es el momento de recuperarfuerzas y descansar, mientras observamos de vuelta el ambientazo nocturno de Sevilla, siempre viva y con ganas de agasajar al viajero con su alegría. Para aunar reposo, tranquilidad y buena gastronomía, nada mejor que alojarse en NHSevilla Plaza de Armas, un refugio perfecto de confort ubicado a apenas 16 minutos de la estación de Santa Justa y muy próximo a pie del corazón turístico de la ciudad. Estratégicamente ubicado junto al centro de la ExposiciónUniversal de 1992, cerca de la emblemática calle Sierpes, este enclave hotelero no solo ofrece comodidad, sino también acceso a la esencia de Sevilla, aunque lo mejor está en la amabilidad y el trato de su personal, siempre dispuesto a cumplir y mejorar las expectativas del huésped. Todas las habitaciones, decoradas en tonos neutros modernos con suelos de madera, ofrecen vistas a la Islade la Cartuja, y existe la posibilidad de disfrutar de varias estancias compartidas en el caso de familias numerosas.

Pero antes de dormir, toca disfrutar de Tablafina, el restaurante de NH Sevilla Plaza de Armas. Con un concepto basado en los pilares fundamentales del tapeo de calidad español, aquí no faltan las latas, las chacinasy los quesos, sin olvidar las emblemáticas tapas basadas en platos tradicionales andaluces, pero reinterpretadas con un nuevo formato, como las patatas aliñás con melva canutera y porra antequerana, el cartucho de esturión en adobo, las habitas conchoco o el delicioso chipirón de potera.

NH Sevilla Plaza de Armas : Chipirón de potera de Tablafina NH

Con las pilas recargadas tras un reconfortante descanso y un completo desayuno bufé, es el momento de calzarse de nuevo las zapatillas y echarse a la calle. Si el viaje se realiza con niños resulta obligado visitar las «Setas de Sevilla», un espacio vivo que sorprende a propios y extraños. Esta curiosa estructura de seis parasoles con forma de setas de grandes dimensiones está ubicada en la céntrica plaza dela Encarnación y tiene el curioso honor de ser la mayor estructura demadera del mundo.

Panorámica a vista de pájaro

Si sus dimensiones no dejan indiferente, menos aún lo hacen las impresionantes vistas que nos regala el hecho de subir hasta su planta superior, con una panorámica de 360 grados. El trayecto por las alturas hace las delicias de grandesy pequeños, pues se convierte en un paseo de lo más entretenido por el skyline sevillano intentando adivinar la silueta de sus edificios másemblemáticos con la brisa y el canto de los pájaros aderezando la visita.

Si tiene la oportunidad, no deje de realizar este ascenso al cielo sevillano al caer la tarde, pues desde aquí se puede disfrutar de uno de los atardeceresmás vibrantes de la ciudad andaluza. Y no solo eso, ya que, cuando la oscuridad baña el horizonte, es el turno de «Aurora», un espectáculode iluminación difícil de olvidar. No es solo una experiencia para la vista: se trata de un homenaje a la luz de Sevilla, que envuelve al viajero en su calidez y le acompaña durante su recorrido por las pasarelas, de ahí que, al igual que no hay dos noches iguales, tampoco hay dos Auroras iguales... Sea cual sea la hora en la que se visitan las Setas hay que dedicar un ratito a sentir la capital con los cinco sentidos de la mano de «Feeling Sevilla», una experiencia inmersiva que nos engarza de lleno en los olores de la ciudad, en su brisa, en sus sonidos, en su gastronomía... En definitiva, en su alma.

Con los sentidos a flor de piel, la experiencia virtual solo puede ser el aperitivo de la realidad que nos espera a ras de suelo. Sevilla nunca defrauda y pasear por la ciudad resulta un gustazo, ya que la temperatura es de lo más agradable, también en estas fechas. Rumbo hacia el casco histórico, ya sea a orillas del río Guadalquivir o a través de la animada calle Sierpes, el asombro va a más con cada paso que damos. Todavía nos esperan joyas monumentales como la Catedral y la esbelta Giralda (a la que merece la pena ascender), la Torre del Oro, el Real Alcázar o la Plaza de España, aunque también hay otros secretos más desconocidos que no hay que perderse, como el Archivo de Indias, la Casa de Pilatos o el Palacio de las Dueñas... Razones más que suficientes para volver pronto a Sevilla.