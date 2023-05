Puerto Antilla Grand Hotel, una referencia en la Costa de la Luz

Hace pocos días tuve la suerte de pernoctar en este espectacular hotel: Puerto Antilla Grand Hotel (www.puertoantilla.com). Un alojamiento de cuatro estrellas, sito frente al océano Atlántico, en IslaAntilla (Huelva).

Se puede afirmar, sin equivocarse, que ofrece “de todo y para todos”.

Así es, resulta francamente recomendable para todo tipo de clientes (parejas, escapadas románticas, familia con niños, turismo senior, como lugar de descanso y relajación, etc., etc.).

Y es que, para ello, hay preparado un casi ilimitado abanico de posibilidades, en unas modernas instalaciones, para disfrute de sus huéspedes: piscinas exteriores, un cuidado jardín, varios restaurantes, diferentes bares, pistas de pádel, gimnasio, la cercanía del océano y sus infinitas playas de arena fina, spa con piscina interior climatizada y posibilidad de recibir masajes y tratamientos personalizados, espectacular desayuno buffet, espacio dedicado a los más pequeños con un miniclub infantil, un extraordinario equipo de animación, aparcamiento subterráneo, grandes zonas comunes, solárium, posibilidad de organizar excursiones a destinos cercanos, inmejorable ubicación, magníficas y modernas infraestructuras para organizar congresos, conferencias y eventos de todo tipo, etc., etc. En fin, el lugar ideal para olvidarse del día a día y dejar aparcado el estrés.

No es de extrañar, tras revelar algunas de sus credenciales, que este hotel, de atractiva y sobresaliente arquitectura, sea considerado una incuestionable referencia en esta parte de la costa de la provincia de Huelva.

Su zona exterior la conforman cuidados jardines, varias piscinas y zonas deportivas. JNarro

No quiero olvidarme de la faceta gastronómica, representada (junto a su restaurante a la carta “El Mirador de Puerto Antilla”) por la posibilidad de disfrutar de unas comidas y cenas, ambas buffets libres, dignas de ser probadas.

Me estoy refiriendo a su aconsejable restaurante “Los Porches”. No tengo dudas ni reparos al asegurar que es uno de los grandes buffets en los que he estado en los últimos años. Variedad, calidad, cantidad, originalidad, presentación, muchas elaboraciones cocinadas a la vista o rapidez en el servicio, son algunas de sus señas de identidad.

El restaurante "Los Porches" ofrece, en su afamado buffet, un espectacular espacio dedicado a los mariscos JNarro

La premisa es clara: el huésped debe sentir que su paso por Puerto Antilla Grand Hotel ha sido inolvidable.

Si a todo ello le unimos la amplitud de los espacios, sus magníficas habitaciones y suites con todo tipo de prestaciones (amplias, luminosas y la mayoría con vistas al Atlántico), el impecable servicio que se presta por este profesional equipo multidisciplinar que lleva las riendas del hotel (atentos siempre al más mínimo detalle), su ubicación en un entorno único, sus zonas ajardinadas y el disfrutar durante todo el año de un clima envidiable, parece claro que hemos encontrado ese lugar tan ansiado para pasar nuestras vacaciones. El destino idóneo, no sólo veraniego, para olvidarnos de los sinsabores de la cotidianeidad.

También en su interior la vegetación está presente JNarro

Por otro lado, los amantes del golf tienen aquí también su pequeño paraíso gracias a un cercano (apenas seiscientos metros) campo de golf con vistas al océano y a la existencia de acuerdos especiales con los mejores campos de la provincia de Huelva y el Algarve.

Comodidad, relajación, tranquilidad o descanso, pueden ser palabras perfectamente aplicables a las sensaciones que vamos a experimentar durante nuestra estancia.

Sin ápice de duda, logran crear una acogedora y agradable atmósfera que invita a retornar. Con palabras más gráficas, y a modo de resumen, parece como si aquí las preocupaciones se desvanecieran por unos días.

Éstas han sido mis sensaciones y quiero compartirlas. Así pues, desde la experiencia propia, no puedo más que aconsejar este muy recomendable hotel.