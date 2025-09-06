Santamaría: 15 años de este mítico bar en Malasaña

Hay bares que son simples refugios para escapar de la rutina, y hay otros que, con el paso del tiempo, se convierten en auténticos templos de la ciudad. Santamaría pertenece a esta segunda categoría. Desde 2010, esta coctelería de Malasaña ha sabido resistir modas pasajeras y reinventarse sin perder su esencia: la de ofrecer un buen trago en un espacio íntimo, casi secreto, donde el tintineo del vaso mezclador suena como música de fondo.

Su lado más especial es quizá la curiosidad de sus orígenes, los que no nacieron de un plan de negocios sino de una necesidad personal. El actor Iñaki Font soñaba con recrear en su propio local esos cócteles clásicos que tanto había disfrutado en barras míticas como Del Diego o Bar Cock. Quince años después, Santamaría sigue latiendo con esa misma pasión, aunque ahora lo hace acompañado de un equipo renovado, liderado por Pingu Serrano, que ha convertido la coctelería en un laboratorio creativo donde tradición y vanguardia se encuentran.

Con motivo de su 15 aniversario, la casa presenta «Metamorfosis», una carta que mira hacia atrás para proyectarse hacia el futuro. El reto ha sido imaginar cómo evolucionarían quince clásicos en 2025. ¿Un Old Fashioned con whisky, oloroso y mantequilla de banana? ¿Un Pornstar Martini a base de mezcal, sake y melocotón? ¿Un Pisco Sour que se inspira en la frescura del «Ligaíto» andaluz? Santamaría nos recuerda que los cócteles también cuentan historias, y que cada giro creativo es una invitación a mirar la tradición con ojos nuevos.

La celebración se completa con una semana de colaboraciones internacionales: desde Ruby, la coctelería danesa que conquistó los 50 Best, hasta el icónico Jerry Thomas Speakeasy de Roma. Una fiesta que convierte la barra madrileña en punto de encuentro de culturas, técnicas y filosofías distintas, todas unidas por la misma devoción al arte líquido.

Pero más allá de los nombres y las recetas, lo que late en Santamaría es algo más profundo: la hospitalidad como bandera. Ese gesto de servir un trago no solo para saciar la sed, sino para crear un instante compartido, casi íntimo, donde el cliente se siente en casa. Y quizá ahí resida el secreto de su longevidad: la precisión, la materia prima, el sabor… y esa calidez que no se improvisa.

Quince años después, Santamaría no solo celebra su metamorfosis: celebra haber hecho de Madrid una ciudad un poco más hospitalaria, un cóctel a la vez.