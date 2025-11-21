Seven Seas Prestige: una nueva era en los cruceros de lujo

Ya lo dejó escrito Julio Verne en su novela Veinte mil leguas de viaje submarino: «el mar es el vehículo de una existencia prodigiosa». Y cuando ese viaje se vive a bordo de una de las embarcaciones de Regent Seven Seas Cruises, la experiencia adquiere otra dimensión. Todo está pensado para que el lujo se viva de forma natural y viajar se convierta en un gran placer.

Durante más de 30 años, esta compañía ha perfeccionado su forma de viajar consolidándose como uno de los grandes referentes del ultra lujo en el mar. Su flota (Seven Seas Explorer, Grandeur, Mariner, Navigator, Splendor, Voyager y el nuevo Seven Seas Prestige previsto para 2026) navega con entre 496 y 822 huéspedes, creando un ambiente relajado y sin aglomeraciones. Sus suites, las más amplias del sector, se sienten como un refugio personal: un lugar donde uno puede descalzarse, asomarse al balcón sin prisa y dejar que la tripulación, siempre atenta pero discreta, vaya anticipándose a lo que apetece.

A partir de ahí, la experiencia continúa en los restaurantes, que muchos viajeros recuerdan como uno de los grandes placeres de navegar con Regent. La alta cocina se vive con un ritmo tranquilo, y cada espacio ofrece una forma distinta de disfrutarla: platos mediterráneos llenos de sabor, recetas asiáticas que sorprenden, cortes clásicos en ambientes íntimos, terrazas abiertas o salones pensados para una cena más animada. En el Prestige, además, debutará Azure, un restaurante mediterráneo que se sumará a Compass Rose, Pacific Rim, Prime 7, Chartreuse y Sette Mari at La Veranda. Cada uno tiene su propio carácter, y descubrirlos se convierte en una rutina deliciosa dentro del viaje.

Tres rutas fascinantes

Entre las propuestas de 2026, tres itinerarios seducen al viajero. Un viaje circular por Islandia, desde Reikiavik, a bordo del Seven Seas Grandeur, descubre paisajes volcánicos, fiordos y una luz sublime. Maravillas de la Antigüedad, entre Estambul y Atenas en el Seven Seas Splendor, combina ciudades históricas, buen clima y gastronomía mediterránea. Y en diciembre, Una celebración australiana desde Sídney, en el Seven Seas Explorer, ofrece 10 noches entre playas abiertas, naturaleza y el ambiente del verano austral.

Asimiso, Regent incluye una amplia selección de excursiones Esto permite diseñar el viaje a medida y para todos los gustos: desde visitas culturales hasta actividades en la naturaleza. A bordo, el concepto de todo incluido también abarca vinos y licores premium, un minibar reabastecido a diario, propinas, servicio de lavandería, entretenimiento y Wi-Fi Starlink. Y para quienes viajan en Concierge Suite o superiores, una noche de hotel previa al embarque aporta un inicio aún más cómodo a la travesía.

Este otoño, la compañía presenta su campaña «Gift of Travel», para quienes buscan ventajas adicionales. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, se podrán reservar itinerarios con descuentos de hasta el 45 por ciento y un crédito a bordo de 500 dólares por suite para las reservas realizadas entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre. En total, la promoción incluye 84 salidas entre 2026 y el primer trimestre de 2027, con opciones que van desde destinos exóticos hasta clásicos mediterráneos. Además, durante este periodo, los viajeros individuales podrán beneficiarse de tarifas sin suplemento en determinadas categorías estándar.

La gran novedad de la compañía será el Seven Seas Prestige, primer barco de una nueva clase en una década. Con capacidad para 822 pasajeros y construcción a cargo de Fincantieri, elevará los estándares actuales con nuevas categorías de suites (entre ellas la Skyview Regent Suite, con 817 metros) y espacios como el Starlight Atrium o el elegante Galileo’s Bar, pensado como punto de encuentro al atardecer. Su temporada inaugural, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, ofrecerá 13 itinerarios por Europa, el Caribe y el Atlántico.

Regent presenta también una identidad visual renovada y el mensaje «Experience the Unrivalled», que resume su manera de entender los viajes: excelencia y un servicio que marca la diferencia, manteniendo además su eslogan «Nobody Does It Better».

Sin duda, viajar con Regent Seven Seas Cruises es sumergirse en una apasionante aventura con el lujo marcando el rumbo.