El Teatro Romano de Mérida sube el telón para acoger la segunda parte del Stone & Music Festival

Todo está preparado para que el segundo “round” de la novena edición del Stone & Music Festival dé el pistoletazo de salida el próximo viernes. El imponente Teatro Romano de Mérida volverá a subir el telón para convertirse en el escenario de lujo al que numerosos artistas de renombre nacional e internacional se subirán a partir del próximo 30 de agosto.

Después de que el gran Tom Jones cerrara de manera espectacular la primera parte del Stone, que por primera vez se divide entre junio y septiembre, la música en directo vuelve a sonar en este espectacular enclave declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993.

Víctor Manuel será el encargado de inaugurar la segunda parte del certamen de 2024 el 30 de agosto. Un día después, llegará el turno de Mikel Izal, mientras que Los Chichos cerrarán este fin de semana el 1 de septiembre.

El siguiente domingo, el de septiembre, actuará Ara Malikian; el 13 de septiembre está programado un doble concierto con Álvaro de Luna y Marlon; y el 14 será Manuel Turizo quien se suba a este escenario emeritense.

Grandes citas musicales

Cartel musical de la segunda parte del festival de 2024 Stone & Music Festival

Víctor Manuel: 30 agosto

Víctor Manuel actuará por primera vez en este festival y lo hará acompañado de la Orquesta de Extremadura dentro de una gira sinfónica que de momento solo cuenta con cinco actuaciones programadas. Un espectáculo “único y emotivo” en el que Víctor Manuel interpretará sus grandes éxitos en un formato sinfónico de alta calidad.

Mikel Izal: 31 agosto

Mikel Izal se subirá por tercera vez en el Teatro Romano de Mérida, la primera desde que dejara atrás su etapa como líder del grupo Izal. En esta ocasión lo hará en solitario y presentará “El miedo y el paraíso”, su primer trabajo en solitario.

El repertorio del concierto estará basado en los temas de este nuevo álbum junto a una selección de canciones que han marcado la carrera de Mikel Izal como compositor en los últimos años con la banda indie. Un show que, al igual que lo ha hecho en otros puntos de España, promete sorprender y lograr una nueva atmósfera en los temas de las distintas etapas del artista.

Los Chichos: 1 de septiembre

El icónico trío es otro de esos grupos referentes para varias generaciones. Los Chichos llegarán a Mérida con su gira de despedida para decir adiós a una andadura musical que comenzaron en 1974 con la publicación de su primer disco “Ni más ni menos”.

Una jornada, la del 1 de septiembre, en la que el público del Stone & Music Festival disfrutará de un concierto que promete ser una fiesta y que a buen seguro pondrá a bailar a todo el graderío del Teatro Romano.

Ara Malikian: 8 de septiembre

El talento del violinista Ara Malikian volverá a enmudecer al público del Teatro Romano el 8 de septiembre. Será la segunda vez que el artista de origen libanés y ascendencia armenia actúe en el Stone, en esta ocasión dentro de su “Ara Malikian World Tour”.

En palabras del propio artista, esta gira es “el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser”.

Álvaro de Luna y Marlon: 13 de septiembre

Dos de los artistas más prometedores de la música española, Álvaro de Luna y Marlon, ofrecerán un doble concierto el 14 de septiembre. Tras su primer disco “Levantaremos al Sol”, que le consolidó en el panorama musical nacional, Álvaro de Luna llega a Mérida con “Uno”, su segundo trabajo y gira homónima que ya ha presentado en países como Italia, Chile, Argentina, Colombia y México.

Por su parte, los asturianos Marlon son otra de esas jóvenes bandas que se está abriendo paso en la industria musical a base de éxitos como “Olvidé olvidarte” o “De perreo”. Hace apenas dos meses presentaron su tercer disco de estudio, “Que se caiga el cielo”.

La primera parte, un éxito rotundo

Como era de esperar, la primera parte del festival fue un éxito rotundo de asistencia y de crítica. Artistas de la talla de Raphael, Isabel Pantoja, Amaral, The Black Crowes, Status Quo y Tom Jones volvieron a dejar constancia de la tremenda relevancia que este evento cultural está adquiriendo año tras año. Sin duda, una de las citas musicales más esperadas e importantes del año. Cada edición se supera, mejorando si cabe el cartel de la anterior y aportando más visibilidad a Mérida y a Extremadura.